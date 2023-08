Connac. Agnès Novak expose à l’Atelier bleu

Les expositions se suivent et ne se ressemblent pas et la galerie d’art "l’Atelier bleu" à Connac continue sa saison estivale. Après les magnifiques marines de Caroline Laureau-Panel, c’est Agnès Novak qui prend la relève et que l’atelier invite à exposer ses tableaux. Artiste à la notoriété certaine, Agnès emmène le public dans un voyage, du figuratif à l’abstraction. La chaleur de sa palette plonge l’amateur d’art dans une belle réflexion artistique.

Le public est invité au vernissage de l’exposition samedi 26 août à partir de 18 heures dans le pittoresque village de Connac.

Les œuvres seront exposées jusqu’au dimanche 1er octobre.

La Galerie est ouverte au public tous les jours de 14 heures à 18 heures. Pour tous renseignements, appelez au 06 21 66 48 05 ou vous faire une idée des artistes exposés en vous rendant sur le site "latelierbleu3.fr"