Connac. Kalbeni, des propositions artistiques variées pour cette fin d’année

Kalbeni a pour ambition de proposer à la population des spectacles et propositions artistiques de toutes esthétiques et de qualité, à travers une programmation culturelle variée et accessible à tous. C’est à Connac qu’a débuté cette fin de saison avec l’accueil de la Cie Répliques sismiques de Lédergues autour de la représentation "Elles et ils cœur à saisir", un spectacle sous forme d’un café-théâtre. Arno et Sarah de la Cie ont proposé une soirée particulière avec deux pièces, une adaptation de "The lover" d’Harold Pinter où mari et femme pimentent leur vie de couple en jouant chacun le rôle de l’amant et de la maîtresse et l’Ours de Tchekhov, deux pièces qui interrogent le couple et les rapports hommes-femmes. Une belle prestation des comédiens saluée par le public. En suivant, Arno et Sarah proposent samedi 21 octobre de 14 heures à 17 heures à la Maison pour tous de Réquista un atelier autour de la mémoire. Kalbéni vous invite ensuite à Auriac-Lagast le 10 novembre pour une soirée musicale avec l’Aveyron Jazz Big Band une formation musicale composée de 17 musiciens de haut niveau, trompettes, saxophones, trombones, piano, batterie… L’association proposera du théâtre et de la danse avec le spectacle "Tant qu’il y aura des brebis" à Lagarde (commune de La Selve) vendredi 8 décembre. Comme les tondeurs passent de ferme en ferme, deux acteurs sont passés chez les tondeurs recueillir des témoignages. Ils s’appellent Arthur et Maybie, ils interprètent les tondeurs qu’ils ont rencontrés. Au fil de ces portraits, le théâtre et la danse déploient un matériau documentaire vers la rêverie, à partir des gestes techniques de la tonte, d’échappées de moutons, et de tentatives de dire, à travers un métier, une place dans le monde. Enfin Kalbéni en partenariat avec le Point Info seniors avec l’appui de l’ADMR, le Centre de soins, le pôle de santé et Générations Mouvement proposeront à compter du 7 novembre l’opération à destination des seniors "Natur’Ages – La Nature au cœur des ateliers animés par Laurence Marie". Kalbeni terminera l’année avec Valérian Laude autour d’un spectacle de magie et de jonglerie mercredi 27 décembre à la salle de spectacles de Réquista.

Informations sur l’ensemble de cette programmation à l’OT du Réquistanais 05 65 46 11 79 ou à la communauté de communes du Réquistanais-Kalbeni au 06 31 90 32 02.