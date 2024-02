Connac. "La Réquistanaise" en approche

L’Union cycliste du Réquistanais propose le 25 février sa 24e édition de la Réquistanaise, randonnée VTT et pédestre. Rassemblement et départ à Connac à 8 km de Réquista. Inscriptions à partir de 8 heures pour un départ libre de 8 h 15 à 10 heures. Possibilité de s’inscrire dès maintenant en ligne sur le blog du club, lien direct : unioncyclistedurequistanais.blog4ever.com

Café et fouace seront offerts au départ et plusieurs ravitaillements organisés sur les différents circuits avec des bénévoles disponibles pour informer et assurer la sécurité. Cette journée se déroulera sous le signe de la convivialité, l’important n’est pas la performance mais de se faire plaisir et de garder un bon souvenir du Réquistanais. De nouveaux circuits sont proposés. En VTT : 50 km avec un dénivelé de 1 400 m, 38 km avec un dénivelé de 1 100 m, 20 km avec un dénivelé de 650 m. En pédestre : 17 km avec un dénivelé de 600 m, 11 km avec un dénivelé de 450 m. Les circuits VTT passent par Réquista, avec un retour par la vallée du Tarn, Lincou, Brousse-le-Château. Les circuits pédestres serpentent sur les deux coteaux du Tarn et longent la vallée.

Possibilité de prendre un repas (250 places maxi) au prix de 12 €. Les tarifs des inscriptions en ligne sont de 6 € pour le pédestre et 8 € pour le VTT. Les tarifs des inscriptions sur place avant le départ sont de 7 € pour le pédestre (gratuits pour les enfants de moins de 12 ans) et de 9 € pour le VTT. Pour tous renseignements téléphoner au 06 87 08 61 75, ou au 06 87 94 15 81.