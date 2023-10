Connac. Du théâtre pour… saisir la vie de couple

L’association Kalbeni a proposé une soirée café-théâtre à la salle des fêtes de Connac. Une pièce de théâtre donc, mais aussi pour chaque spectateur installé autour d’une table ou en petits groupes selon ses envies, des gourmandises et une boisson au choix pour rendre la soirée encore plus agréable.

"Elles et ils, cœurs à saisir" , une pièce inspirée d’Harold Pinter et de Tchékhov mise en scène et interprétée par Sarah et Arno de La Compagnie Répliques Sismiques nouvellement installée à Lédergues. Son titre présupposait qu’il serait question de cœurs à prendre et à séduire. Mais force a été de constater que les différentes saynètes qui composaient le spectacle faisaient aussi saisir les cœurs d’un homme et d’une femme dans la vie de couple, que ce soit au siècle de Tchekhov ou de nos jours. Ainsi se découvrent le besoin de liberté personnelle mais aussi de sécurité quotidienne rassurante, le besoin d’affirmation singulière mais aussi la dépendance affective et les moyens, parfois fallacieux, que chacun cherche pour assouvir ses désirs.

Une mise en scène dans un huis clos du couple, peu d’élucubrations comme on pourrait en trouver dans le théâtre de boulevard, mais un mélange subtil de mimiques, de gestes, d’expressions du corps, qui font comprendre la complexité des cœurs et des sentiments entre l’homme et la femme.

Kalbéni propose une nouvelle rencontre avec la Cie Répliques Sismiques ce samedi 21 octobre à 14 h, à la Maison Pour tous de Réquista, autour d’un atelier mémoire.