Connac. La Cie Répliques sismiques sur scène

La Cie Répliques Sismique de Lédergues propose, "Elles, et ils cœurs à saisir" le samedi 7 octobre à 20 h 30, salle des fêtes de Connac, café-théâtre avec la compagnie Répliques Sismiques. Qui trompe qui ? Qui est fidèle et constant ? Qui a cherché le premier ? Un mari qui en sait trop ? Une épouse qui a de l’esprit — l’amant et le placard — une veuve inconsolable et un créancier en colère — un duel au revolver — une femme étonnante et un Ours, un Ours, un Ours ! Un spectacle d’après The Lover de H. Pinter et L’Ours d’A. Tchekhov – Pour information : socioculturel@requistanais.fr – 06 31 90 32 02 – tarif 10 €