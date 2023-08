Centrès. Cinéma en plein air au château

Vendredi 11 août dernier, c’était peinture sur grand écran ! Une centaine de personnes est venue assister à la projection du film d’animation "Le tableau" de Jean-François Laguionie dans la cour du château en partenariat avec l’association de cinéma itinérant Monde et Multitudes. Une belle soirée qui a réjoui les petits et les grands. Prochain rendez-vous au château : les journées du patrimoine les 16 et 17 septembre de 14 heures à 18 heures : entrée gratuite du château et découverte de l’exposition d’art contemporain "Bonheur santé et prospérité technique" avec les œuvres d’Arno Fabre, Marion Le Torrivellec et Jérôme Souillot.