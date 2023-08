Lestrade-et-Thouels. Mélanie et Raphaël pour le meilleur

C’est une belle assemblée de parents et amis qui se retrouvaient à Lestrade, pour accompagner et fêter Mélanie Sarret et Raphaël Bouzat, enfants de la commune, qui unissaient leur destinée.

Belle ambiance sur la place du jeu de boules aménagée avec de nombreuses décorations, et même un trône en bottes de paille qui attendait la mariée. Quelle ambiance avant de se rendre à la mairie où le maire Bernard Castanier et son adjointe officiaient cette union à 14 heures, ravis de voir deux jeunes de la commune se marier. C’est alors que le cortège se rend à l’église de Saugane où le Père Philippe les attendait pour célébrer leur union religieuse, les mariés installés sur une remorque traînée par un tracteur chargé de bottes de paille avec la voiture-balai. Ensuite place à l’animation et au repas servi à la salle polyvalente tard dans la nuit. Nous adressons tous nos meilleurs vœux de bonheur à Mélanie et Raphaël avec toute notre amitié.