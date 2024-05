Réquista. L’équipe du Secours catholique au travail

Les bénévoles du secours catholique de Réquista se sont retrouvés, vendredi, dans la salle du "château" comme chaque premier vendredi du mois. Elles offrent quelques heures de leur temps mensuellement pour participer à une bonne cause. En ce moment, elles préparent les objets qui seront vendus lors des fêtes de Noël en mettant chacune leur imagination et leur dextérité au service des plus démunis.

Mardi 21 mai, Réquista accueillera, dans la salle "pour tous", le conseil d’animation diocésain de l’Aveyron à 9 h 15 en présence de Louis Droc, vice-président de l’Aveyron.

L’équipe de Réquista présentera ses activités mensuelles. Des bilans et des projets seront mis en place avec l’espoir d’un renforcement du bénévolat et le recrutement de nouveaux bénévoles. Il sera souhaité de renforcer les échanges entre les diverses équipes de l’Aveyron. À 13 h 45, une intervention de La Fondation Aveyron solidaire qui a pour mission d’apporter son soutien à tous les projets permettant de faciliter l’insertion sociale et professionnelle des personnes en difficulté. La journée se terminera à 16 h 15. Chacun apportera ses couverts et son repas de midi, le comité diocésain offrira le café de l’accueil, les boissons et le dessert.