Lassouts. Une Saint-Jacques classée grand cru

Comme chaque année, les jeunes et moins jeunes du Foyer rural de Lassouts, emmenés par leurs coprésidents Simon Gardes et Thomas Lemouzy ont établi un programme festif divers et varié qui a ravi, la preuve en est la popularité de chaque manifestation. Un programme qui a débuté dès le lundi avec la confection des gâteaux à la broche et la démonstration ouverte au public qui a même pu participer à la dégustation autour d’un verre. Le mercredi ce sont les Tambourniers qui sont montés sur scène devant une salle comble, le jeudi soir, 40 équipes se sont retrouvées pour un amical de pétanque. Vendredi, la place du village, associée à la salle des fêtes, a accueilli un quine géant où les plus chanceux ont pu repartir avec l’un des lots de produits régionaux. Samedi après-midi, les animatrices ont reçu une bonne quarantaine de petits pirates qui ont participé à une chasse au trésor à travers le village, avant que l’apéro-concert ne débute avec les JPeas et les Contre Temps ; lequel s’est poursuivi par la retraite aux flambeaux et le spectacle pyrotechnique offert par la municipalité, puis une nuit de folie a pu débuter. Au petit matin ce ne sont pas moins de 350 gourmands qui ont pu déguster les tripous cuits au four à bois du village, avant de laisser place à la messe célébrée par le père Carrière et à la cérémonie au monument aux morts. Dès 14 h 30, les jeunes avaient donné rendez-vous à 14 équipes qui se sont affrontées pour les Olympiades lassoutoises où les premiers ex æquo se sont départagés devant un public nombreux sur la place. Les vainqueurs ont été la quadrette venue du village voisin de Cruéjouls. Ils ont ensuite laissé la place à la Bourreio d’olt qui a défilé dans les rues du village avant de se donner en spectacle sur le parquet dressé au cœur de la fête. Les festivités se sont terminées par un repas dansant animé par la Cariolle et Lucien Domergue jusque très tard dans la nuit.

Un grand merci à tous les bénévoles, aux participants et rendez-vous en 2024 !