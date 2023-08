Decazeville. Le Sporting prépare aussi la coupe du monde

La coupe du monde de rugby a lieu en France du 8 septembre au 28 octobre. Au Sporting, on se prépare déjà à soutenir les Bleus et à accueillir un plus large public en cas de succès.

Les coprésidents Frédéric Mathou et Patrick Malpel estiment que "l’aspect le plus visible sera sur l’école de rugby avec un impact direct". "Mais, au-delà nous pouvons espérer accrocher des jeunes pour les catégories U16 et U18 alors que nous sommes un peu en souffrance pour ces dernières." Si l’un des objectifs recherchés par la FFR est une augmentation des licenciés, il ne sera pas le seul pour les clubs qui peuvent espérer amplifier les effets. Les coprésidents pensent notamment aux finances : "Même si nous ne sommes pas impliqués directement par les matchs bien entendu, la FFR annonce en gros 2 milliards de profits au niveau de la France alors on peut espérer, sur du long terme ou moyen terme, des retombées financières par des aides, des achats de matériel, etc."

Des retombées économiques attendues

Dans leurs souhaits et surtout si la France réalise un bon parcours, ils ont une pensée pour partenaires et mécènes. "Cette coupe du monde peut jouer sur nos relations avec nos sponsors et mécènes qui sont beaucoup sollicités. Elle peut être un élément positif dans l’approche de nos relations. Le rugby sera porteur pendant cette période", estiment les coprésidents. Une autre question interroge : les clubs peuvent-ils en attendre un surcroît d’entrée aux stades ? "L’an passé, avec un derby, on était en hausse par rapport à l’année précédente et, si grâce à cet évènement on arrive à faire aussi bien sans la présence du derby, ce sera bien, expliquent Frédéric Mathou et Patrick Malpel. Tout cela reste aléatoire. Imaginons que la France se fasse éliminer au premier tour, cela pourrait être contre-productif, d’où l’espoir d’un bon parcours."

Des actions prévues pour soutenir les Bleus

Pour valider l’évènement au niveau des actions, le club annonce une première initiative lors du match d’ouverture du XV de France face aux réputés All Blacks, le 8 septembre à 21 heures. "Un écran géant sera installé sous le chapiteau du stade Camille-Guibert. Cette opération lancera aussi la saison du Sporting et sera l’occasion pour tous les amoureux du rugby du Bassin de se retrouver avec possibilité de restauration pour un moment festif. Par la suite, les actions s’enchaîneront selon le parcours des Français. Il n’est pas exclu de renouveler l’opération."

Quel sera l’impact sur RBOA-CCAC ?

Le coprésident Jean-Paul Rous est certain que "la coupe du monde aura des conséquences positives sur les écoles de rugby et donc, par conséquent, sur celle du Bassin".

"Grâce aux bons résultats actuels de l’équipe de France et de ses grands joueurs très connus, comme Aldritt, Dupont, Ramos, malheureusement sans Ntamack, l’école de rugby RBOA-CCAC s’attend à une grosse affluence le samedi 2 septembre pour sa rentrée."

Il ne cache pas que le travail ne fera que commencer car pour lui "le plus difficile sera de fidéliser ces nouveaux inscrits au bout de la première année de pratique pour conserver le bénéfice de cet évènement".

Disputée en octobre et novembre derniers, la coupe du monde féminine peut, elle aussi, créer un engouement.

Les responsables du club y voient "un possible bénéfice, même si au niveau du club, on n’en parle pas souvent et c’est dommageable".

On peut néanmoins être sûr que coprésidents, dirigeants et éducateurs sont préparés en conséquence à cet afflux de jeunes joueurs. Ils ont d’ores et déjà prévu un renfort à Germain Portéro en la personne d’un jeune joueur, Théo Prat, en contrat d’apprentissage en alternance avec sa formation de BPJeps à Montpellier.

Et, en guise de motivation, le coprésident n’oublie pas de lancer un "Allez la France".

La coupe du monde de rugby a lieu en France du 8 septembre au 28 octobre. Au Sporting, on se prépare déjà à soutenir les Bleus et à accueillir un plus large public en cas de succès.