Bertholène. Les travaux à l’école ont débuté

Après de longs mois de réunions de travail en conseil municipal pour le choix du projet, celui de l’architecte, l’attente du permis de construire, le montage de l’appel d’offres, la recherche des financements auprès des partenaires que sont l’État, le Département, la Région.

Après les travaux de désamiantage de l’ancien local de la bibliothèque qui sont à présent terminés, les travaux du restaurant scolaire ont débuté ce 21 août. Donc ça y est, ça démarre !

Afin de garantir la sécurité de tous, ainsi que de bonnes conditions de scolarité pour les enfants et les maîtresses pendant la durée des travaux, des aménagements ont été réalisés ces dernières semaines à la fois en régie municipale et avec l’aide de la Recyclerie des Causses à l’Aubrac. À savoir : l’installation des classes de CE1/CE2 et CM1/CM2 dans le bâtiment de l’ancienne Poste appartenant à la commune.

La mairie met tout en œuvre pour que le jour de la rentrée, tout soit prêt pour accueillir les enfants et l’équipe enseignante dans les meilleures conditions. La population sera régulièrement informée du déroulement des travaux. Audrey Luche, architecte du projet, accueillera les enfants sur le chantier à différentes étapes, afin de leur faire découvrir la diversité des métiers du bâtiment ; ceci bien sûr dans des conditions optimales de sécurité.