"Un terrain pentu et difficile d'accès" : un incendie détruit 2 ha de broussailles à Brommat, 50 habitants privés d'électricité

Un incendie a détruit 2 ha de végétation sur la commune de Brommat, en Aveyron, dans la soirée du 22 août 2023. Cinquante habitants ont été impactés par des coupures d'électricité, nécessaire, au bon déroulement de l'intervention des pompiers.

Dans la soirée du mardi 22 août 2023, un feu de broussailles et de petits arbres s'est déclenché, en Aveyron, sur la commune de Brommat, en contrebas de la route RD 621 à proximité du poste de transformation de Rueyres, le plus important poste de transformation de l'Aveyron.

De gros moyens engagés

De gros moyens ont été engagés sur place, la situation géographique étant complexe. "Avec un terrain pentu et difficile d'accès", explique-t-on du côté du Service départemental d'incendie et de secours de l'Aveyron.

En dessous de lignes électriques

Des conditions d'interventions rendues aussi délicates puisque le sinistre s'est déclaré en dessous "de lignes électriques". Cinquante personnes sont impactées par les coupures de courant.

42 personnels, drones...

L'incendie ne s'est, fort heureusement, pas propagé au-delà des 2 ha. Mais a nécessité le déploiement de 42 personnels des centres de secours de Mur-de-Barrez, du Carladez, de Saint-Amans-des-Côts, Rodez, Estaing, Espalion, Saint-Geniez-d'Olt, Sainte-Geneviève-sur-Argence, Lacalm, et un renfort du Cantal, 6 camions de feux de forêt, 2 porteurs d'eau, 1 fourgon de protection en appui sur un point sensible et de drones.

Le sinistre est désormais sous étroite surveillance afin d'éviter des reprises. D'autant plus, en ce mercredi 23 août, où l'Aveyron fait partie des 19 départements placés en vigilance rouge canicule.