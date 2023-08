Aveyron : Les Bodin's seront aussi de la fête à l'Amphithéâtre de Rodez

Le duo comique est programmé à Rodez le vendredi 1er décembre 2023 avec son spectacle "Au plus près des Bodin's".

Cette saison culturelle 2023 - 2024 de l'Amphithéâtre s'annonce comme un cru exceptionnel. Ces derniers jours, ce sont les Bodin's qui sont venus s'ajouter à une programmation rarement aussi fournie !

Le duo comique français, qui figure dans la liste des humoristes qui réussissent à remplir des zéniths, a fait le choix de revenir dans des salles à taille humaine avec son spectacle "Au plus près de Bodin's". Et ce, donc, pour le plus grand bonheur des Ruthénois, qui pourront se payer une bonne tranche de rire le 1er décembre prochain, moyennant 25 à 55 euros. Le rire est d'ailleurs largement eu programme de cette saison qui verra la scène de l'amphithéâtre accueillir également Jerémy Ferrari le 8 février, Laura Lane le 29 février, Artus le 29 mars et Naïm le 30 mars.

Et côté musique, la saison s'annonce tout aussi sympathique ! Puisque se succéderont à Rodez I Muvrini le 8 octobre, The world of Queen le 15 décembre, The Rabeats (Tribute to the Beatles) le 2 février, Renaud le 19 mars. À quoi il faut ajouter le Lac des cygnes par le ballet d'Ukraine le 20 décembre et les danseurs irlandais de Celtic Legends le 21 mars.

À ce jour, ce sont donc onze spectacles qui sont à l'affiche de l'Amphitéhâtre pour la saison 2023 - 2024. Et ce n'est peut-être pas terminé !

À noter que si vous souhaitez acheter des billets pour ces spectacles, il n'est pas possible de le faire au guichet de l'Office de tourisme. Les billets sont en vente uniquement sur les plateformes de vente en ligne.