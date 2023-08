CARTES. Orages, rafales de vent et épisodes de grêles : 40 départements en vigilance orange, de gros dégâts dans l'Aisne

La fin du pic de la canicule est attendue pour ce vendredi 25 août avec le retour marqué des orages, notamment dans le Nord et le Grand Est. Un violent orage a déjà touché l'Aisne ce jeudi 24 août matin.

C'est un peu à devenir chèvre. La météo joue avec les nerfs. D'un épisode de canicule intense et tardif avec des records de température qui en chassaient d'autres ces quatre derniers jours, on passe au retour des orages avec des chutes de température de 20 °C.

La vigilance rouge canicule levée ce vendredi à 6 h

Alors que Météo France, dans son dernier bulletin émis à 16 h ce 20 août, annonce le maintient en vigilance rouge canicule pour 17 départements jusqu'à ce vendredi 25 août 6 h du matin (38 en vigilance orange), elle annonce, dans le même temps, basculer 40 départements du Nord-Est et d'Auvergne Rhône-Alpes en vigilance orange orages pour ce jeudi 24 août soir et la nuit de jeudi à vendredi.

"En soirée les orages concernent la Champagne-Ardenne, la Bourgogne et le nord de Rhône-Alpes, avec par moments de fortes rafales de vent et de forts cumuls de pluie en peu de temps", indique les prévisionnistes. Puis, l'activité orageuse va se décaler vers l'Est et concernera le Grand-Est. "En début de nuit, l'activité orageuse s'estompe avant de reprendre en deuxième partie de nuit sur le Nord-Est et Auvergne Rhône-Alpes".

\u26c8\ufe0f\u26a0\ufe0f#Orages

Plusieurs passages orageux sur départements en #vigilanceorange ce soir et cette nuit.



Accompagnés de grêle, de fortes intensités pluvieuses - 20/30 mm parfois plus en quelques heures - rafales de vent (80/100 km/h), très localement plus.



\ud83d\udc49https://t.co/w5OGXbEEhP pic.twitter.com/v42HDBRDiC — Météo-France (@meteofrance) August 24, 2023

De violents orages en cours dans le Nord

Ce jeudi soir, des orages balayent le Nord et l’Est de la France. Avec des risques de grêle sur Lille.

Le temps se gâte dans le Nord et l'Est de la France. Des orages attendus aussi sur le Massif central. Document - Météo France

Chutes d'arbres dans l'Aisne

Dans les départements concernés, Météo-France a relevé de la grêle par endroits, de fortes pluies et de puissantes rafales de vent. Dans le Nord de l’Aisne, un violent orage a notamment provoqué des chutes d’arbres, endommageant plusieurs véhicules selon nos confrères de L’Aisne Nouvelle.

Au total, 50 communes du département ont été impactées par le déluge qui s'est abattu ce jeudi matin. Avec, pour conséquences, des routes barrées, des toitures abîmées… 118 sapeurs-pompiers ont été engagés au plus fort des interventions.

Averses et orages du Massif central au Grand Est

Ce 25 août, si le temps sera "ensoleillé, sec et chaud", en revanche, l'après-midi, "une dégradation orageuse s'invite en vallée du Rhône puis gagne les Alpes et le nord de la Provence le soir. Dès le matin, les passages nuageux sont fréquents, parfois accompagnés d'averses voire d'orages du Massif central au Grand-Est".

Avec "des orages potentiellement violents avec de forts cumuls en peu de temps, de la grêle et de fortes rafales de vent. Sur les façades Manche et Atlantique le temps est plus frais, le ciel est variable avec de rares ondées", prévoit Météo France.

Les températures en baisse

Les températures sont en nette baisse avec 18 à 24 degrés en général, il fait bien plus frais près de la Manche avec 13 à 16 degrés. Les maximales elles aussi sont en nette baisse, elles atteignent 27 à 31 degrés du Sud-Ouest au Massif central, Bourgogne-Franche-Comté et plaine d'Alsace, 32 à 38 degrés du sud de Rhône-Alpes à la Méditerranée, pas plus de 19 à 24 degrés près de la Manche et en Bretagne et 24 à 27 degrés de l'Atlantique au Centre, l'Ile-de-France.