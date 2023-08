Rodez : sous silence radio, l'accès à la piscine Aquavallon était gratuit pendant la canicule

Prisée par de nombreuses familles en cette période de fortes chaleurs, la piscine de Rodez était ouverte gratuitement du mardi 22 au jeudi 24 août. Sans pour autant que l'Agglo ne communique à ce sujet.

C'était une surprise pour les usagers. Sur son site internet ou sur ses réseaux sociaux, Rodez Agglo n'en a pas fait la moindre allusion. Même une fois arrivé sur place, aucun indice ne laissait présager que l'accès à Aquavallon était gratuit... et pourtant ! Les habitués s'en sont vite rendu compte et n'ont pas hésité à en profiter par cette période de fortes chaleurs.

Un dispositif exceptionnel

Un dispositif exceptionnel, mis en place depuis le mardi 22 août et jusqu'à ce jeudi 24, jours où le mercure a frôlé les 40 °C sur le Piton. Mais si la collectivité a préféré garder le silence sur la mise en place cette mesure, elle a une explication. "Pour faciliter le travail de nos agents qui ont parfaitement agi en cette période et le bien-être de nos usagers, cela ne servait à rien d'atteindre la jauge maximale de 1 000 personnes simultanément autour des bassins", fait savoir Alain Rauna, vice-président de Rodez Agglo aux Equipements sportifs. "Nous aurions dû bloquer l'accès et cela aurait créé de la frustration."

Une fréquentation dopée

Car même sans aucune communication, de nombreux Ruthénois ont appris la nouvelle, et la piscine a connu un vrai plébiscite. "En été, en temps normal nous accueillons 500 personnes sur l'ensemble de la journée, là nous sommes autour des 850", relate Philippe Mur, directeur d'Aquavallon. Autour de 16 h ce jeudi 24, environ 350 personnes étaient présentes autour des trois bassins de ce centre aquatique, encadrées par les huit maîtres nageurs qui assurent la surveillance du site en cette période d'été.

Forcément ce sont en premier lieu les familles qui ont répondu à l'appel, les enfants étant aux anges dans une eau autour des 28 °C. "Mais tous types de publics sont présents, assure Philippe Mur. Nous arrivons à garder des couloirs dans le grand bassin pour ceux qui viennent faire leurs longueurs, et de l'autre côté les plus jeunes profitent également."

"Un refuge"

Il faut dire qu'avec cette chaleur, les piscines deviennent des endroits prisés. "C'est un refuge en période de canicule, face au réchauffement climatique nous avons besoin de ce genre d'îlots de fraîcheur", appuie Alain Rauna, également en charge de la Transition écologique pour l'agglo. S'ajoute également à cela la question de la restriction des baignades dans certains lacs du département, faute à la prolifération de cyanobactéries.

Ce vendredi 25 août, les températures devraient baisser à Rodez, et de ce fait, la piscine retrouvera ses tarifs habituels, et cette journée marquera donc la fin de la gratuité, au plus grand désarroi de ceux qui n'ont pu en profiter.