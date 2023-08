Trémouilles. De belles rencontres au salon des artistes amateurs

La municipalité, l’association Arts et Cultures Trémouilles et toutes les petites mains bénévoles ont permis une belle affiche d’artistes amateurs.

La profusion des stands relatait l’imagination des créateurs dans divers domaines : sculpture, peinture, photo, dessin, couture, tricotage, modelage, textiles, bijoux, maroquinerie…

Les animateurs de la journée (accordéon, bar, foodtruck, ateliers inter-générations) ont réussi une belle performance.

Quarante exposants, 300 visiteurs et cinq gagnants pour le stand "coup de cœur" (photo ci-contre).

1er prix : Brigitte Garrigues de Trémouilles pour ses peintures.

2e prix : Alain Cadars de Magrin pour ses sculptures de fer.

3e prix : Théo Bonnefous de la Capelle Viaur pour ses photographies. 4e prix : Myriam Joulié de Trémouilles pour ses créations textiles. Le 5e prix a été remis au plus jeune exposant : Klaus Hingant (Ptychoz) avec des encouragements à poursuivre dans l’art du dessin. Une journée riche en rencontres où chaque créateur a pu exprimer sa sensibilité en donnant forme à de magnifiques œuvres qui ont charmé les visiteurs. Merci et bravo à tous ces artistes amateurs qui ont su faire partager leur passion avec gentillesse et simplicité.