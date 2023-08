Festivals, marchés nocturnes et de producteurs de pays, trois jours d'animations en Aveyron

Centre Presse Aveyron vous donne une liste non exhaustive d'idées de sorties pour ces vendredi 25 août, samedi 26, dimanche 27 aux quatre coins de l'Aveyron.

Voici une liste non-exhaustive d'idées de sorties pour tout le week-end dans le département.

Vendredi 25 août

Bozouls.

- Concours de pétanque en doublettes formées à 20 h 30 au boulodrome du parc Layrac.

Campagnac.

- Animation avec la troupe « Canson è Repapiadas » qui présentera la pièce : « Une affaire de famille », à 20 h 30 à la salle d’animation.

Cassagnes-Bégonhès.

- Concours de belote, à 21 h. Halle des Foires.

Decazeville.

- Marché gourmand nocturne de 19 h à 23 h à la zone des Équipages.

Espalion.

- Concours de pétanque en doublette, à 20 h 30. Au Foirail.

Estaing.

- Marché nocturne gourmand sur l’esplanade du foirail.

Meljac.

- Concours de pétanque à 20 h 30.

Le Monastère.

- Marché de producteurs de pays à partir de 19 h, parc de Briane.

- Marché des producteurs de pays animé par "Les Contres Temps", dans le parc de la Briane.

Montrozier.

- Concours de pétanque à 20 h 30 au stade de Gages.

Moyrazès.

- Marché nocturne des producteurs de pays puis à 18 h, repas en musique,

Mur-de-Barrez.

- Concert de Bruno Bonhoure et Dalai Daansuren : chants du Massif central et de la Mongolie, à 20 h 30 à l’église de Brommes.

- Concours de pétanque en doublette, à 21 h au boulodrome au parc de la Corette.

- Projection du film « Magic ! » à 20 h 30 à la salle Bertrand Tavernier.

Le Nayrac.

- Cinéma en plein air "Les petites victoires" aux abords de l’espace multiculturel, à 21 h.

Onet-le-Château.

- Concert avec le groupe de rock Chef & The Gang, à 21 h dans le parc du château d’Onet-Village.

Rodez.

- Brocante estivale de 8 h à 17 h, sur la place du Bourg.

- Spectacle son et lumière projeté sur la cathédrale à 22 h.

Saint-Geniez-d’Olt.

- Concert avec le « Duo gospel blues », à 20 h 30 à l’église.

Saint-Hippolyte.

- Grande fête de Rouens, à 20 h, salle des fêtes.

Sainte-Geneviève-sur-Argence.

- Repas dansant animé par la Bourrée de l’Argence, à 20 h 30 à Orlhaguet.

- Fête du village : 20 h 30 soirée karaoké, à 20 h 30.

Sainte-Juliette-sur-Viaur.

- Concours de pétanque à 19 h sur la place du village.

Sauveterre-de-Rouergue.

- Visite aux flambeaux de la bastide à 21 h.

- Marché de producteurs de pays en nocturne ; animation avec Pédro et Benoît, de 18 h à 22 h.

Thérondels.

- Marché nocturne des producteurs à 19 h place des Tilleuls.

Vézins-de-Lévézou.

- Fête à Laclau, concours de belote, à 20 h 30.

Samedi

Bozouls.

- Festà Del Traouc

Druelle.

- Fête ; 14 h, concours de pétanque ; 19 h, apéro dansant ; repas ; soirée animée par Berzinc suivi de Sparnak et Méthanol et DJ Coco,

Espalion.

- Première bourse de miniatures et jouets anciens, de 9 h à 18 h au centre Francis Poulenc.

Naucelle.

- Festival de bande dessinée, toute la journée au Vallon des sports.

Rieupeyroux.

- Projection du film « Un coup de maître », à 21 h au cinéma.

Rodez.

- Visite de la partie basse de la cathédrale et du clocher, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

- Spectacle son et lumière projeté sur la cathédrale, à 22 h.

Roussennac.

- 14 h, concours de pétanque en doublette et marché gourmand.

Saint-Christophe-Vallon.

- Cinéma en plein air, projection du film « Indiana Jones et le cadran de la destinée » ; restauration sur place, à 21 h.

Saint-Hippolyte.

- Fête de Rouens, soirée avec l’orchestre « Double jeu », à 19 h.

Sainte-Geneviève-sur-Argence.

- Repas dansant animé par la Bourrée de l’Argence, à 20 h 30 à Orlhaguet.

- Fête du village : 7 h, petit-déjeuner ; 14 h, concours de pétanque ; 20 h, apéro/concert avec Cartoon show et M’ilie ; 23 h, bal disco avec Équinoxe,

Sainte-Juliette-sur-Viaur.

- Concours de pétanque, jusqu’au mardi 29 août à 19 h sur la place du village.

La Salvetat-Peyralès.

- Concours de tarot, à 14 h et à 21 h à la salle des fêtes.

Vabre-Tizac.

- 14 h, pétanque en doublette (place du village) ; 18 h, randonnée (départ salle des fêtes), 20 h, apéro (saucisse/ frites) avec le groupe Trio Redline ; Podium gérant avec DJ Quentin,

Valady.

- Marché des producteurs de pays, de 18 h 30 à 23 h à Gradels.

Vézins-de-Lévézou.

- Fête à Laclau. 15 h, concours de pétanque en doublettes : 16 h, randonnée pédestre. 19 h 30, apéro concert et repas puis soirée-concert avec le groupe les Contre temps,

Villecomtal.

- Concours de pétanque, à 14 h 30.

Dimanche 26 août

Baraqueville.

- Marché aux puces de 7 h à 13 h.

- Marché d’été sur l’esplanade de la place François-Mitterrand.

Bournazel.

- Vide grenier de 8 h à 18 h.

Cassagnes-Bégonhès.

- Fête d’été : 8 h, brocante, vide-greniers ; 8 h 30 déjeuner ; 9 h, Salon créatif ; 12 h dégustation de truites ; 14 h, concours de pétanque ; 17 h, thé dansant avec François et Xavier ; 19 h, dégustation de truites : soirée dansante avec François et Xavier,

- Portes ouvertes à l’aérodrome du Caucart, à 10 h.

Druelle.

- Fête. De 8 h à 14 h, déjeuner avec assiette de charcuterie/tête de veau/tripous animé par Benjamin Malric.

Espalion.

- Première bourse de miniatures et jouets anciens, de 9 h à 17 h au centre Francis-Poulenc.

- Rando cyclo VTT : trois circuits proposés, ravitaillements prévus ; inscription à partir de 7 h 30, à 8 h, rendez-vous au plateau de la Gare.

Grand-Vabre.

- Marché estival, de 9 h à 13 h, sur la place de la mairie.

Naucelle.

- Festival de bande dessinée, toute la journée au Vallon des sports.

- Projection du film « Le Colibri », à 21 h au cinéma.

Rodelle.

- Le Méchoui de Lagnac (réservation au 06 49 98 84 24), à Lagnac.

Rodez.

- Spectacle son et lumière projeté sur la cathédrale à 22 h.

Saint-André-de-Najac.

- Visites de la chapelle Notre Dame de Laval de 14 h 30 à 18 h.

Saint-Hippolyte.

- Grande fête de Rouens : 8 h, vide-greniers ; 9 h, départ de randonnée quad.

Sainte-Geneviève-sur-Argence.

- Repas dansant animé par la Bourrée de l’Argence, à 20 h 30 à Orlhaguet.

- Fête du village : 8 h, déjeuner aux tripous ; 16 h, sosie de Michel Sardou ; 17 h 30, défilé des chars et vélos fleuris ; 20 h, marché nocturne animé par « la Bourrée de l’Argence » ; 21 h 30, tirage de tombola ; 23 h, feu d’artifice,

Sainte-Juliette-sur-Viaur.

- Concours de pétanque sur la place du village.

Salles-la-Source.

- Concert avec le duo Trampoline, devant la cascade.

La Selve.

- Visite de l’église St-Martial, à 10 h à Lagarde.

Vabre-Tizac.

- Festivités : 8 h, déjeuner aux tripous ; et vide-greniers (au Troucadou) ; 22 h 30 grand bal animé par Didier Malvezin et son orchestre,

Villefranche-de-Rouergue.

- Marché gourmand animé par Sylvie Pullès, à 19 h place Saint-Jean.