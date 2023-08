L'Amour est dans le pré : la folle épopée en camping-car du célèbre agriculteur aveyronnais Didier et du Camarguais Didier

Mathieu et Didier de "L’Amour est dans le pré" en visite au Jardin des Bêtes.

Le Jardin des bêtes, voilà la destination choisie par les deux superstars de "L’Amour est dans le pré", émission diffusée sur M6 les lundis soir. Et dont la diffusion de la saison 18 a démarré.

Deux amis très médiatisés

Mathieu, le Camarguais et Didier, l’Aveyronnais, sillonnent le département à bord du camping-car de Mathieu. Un échange amical entre ces deux amis très médiatisés.

Didier fait connaître notre belle région à Mathieu qui, lui, l’initie à la maîtrise du camping-car. Ils sont venus passer un bon moment au Jardin de bêtes de Gages où ils ont été accueillis avec bienveillance par le propriétaire Étienne Guy. L'établissement n’a pas été choisi au hasard.

Il l’a été pour sa renommée, Mathieu apprécie particulièrement le monde animalier, mais aussi pour toutes les attractions qui s’y trouvent.

Un après-midi très chaud où la pause glace et boissons fraîches a été très appréciée par les deux compères et le staff encadrant. Étienne Guy et son équipe retiendront forcément la gentillesse et la gaieté des deux visiteurs du jour.