Villefranche-de-Rouergue. Les enfants du centre de loisirs font leur marché

Chaque semaine, près de 100 enfants passent des vacances au centre de loisirs de Laurière. Plusieurs activités sont organisées, dont la découverte du marché de Villefranche.

Entre les allées des étals du marché, des petits groupes de bambins se faufilent pour venir à la rencontre des producteurs. Chaque semaine, le centre de loisirs de Laurrière organise plusieurs ateliers, est la découverte du marché est l’un des rendez-vous phare. "L’objectif est de leur faire découvrir les produits locaux et de les responsabiliser en leur confiant l’organisation des achats", détaille Florian Kerannec, un des responsables du site. "Les commerçants nous connaissent bien et cela créer du lien entre les enfants qui viennent de milieux sociaux différents".

Cent enfants âgés de 6 à 13 ans, qui viennent des quatre coins de la France, ont récemment investi la place Notre-Dame pour faire leurs emplettes. Chaque groupe de 20 à une enveloppe d’une cinquantaine d’euros pour préparer le pique-nique. Les tomates à 2 euros le kilo sont forcément prises d’assaut. "C’est rigolo et ça permet de bien travailler en équipe et manger sainement", se réjouit Hugo, du haut de ses 9 ans. Après les courses sur le marché, les 100 enfants accompagnés d’une quinzaine d’accomagnateurs ont dégusté les produits achetés lors d’un grand pique-nique sur les berges de l’Aveyron. L’après-midi, ils se sont tous rendus à la Maze pour un spectacle musique et danse.