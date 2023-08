Météo : attention aux orages parfois violents et aux pluies intenses, à quoi s'attendre ce vendredi avec une chute des températures

Les orages vont s’étendre progressivement sur le pays d’ici le week-end, mettant fin à l’épisode caniculaire en cours. L’intensité de ces orages reste à surveiller.

Des orages potentiellement violents vont concerner la France. Si, jeudi, ils ont concerné essentiellement le Nord de la France et le Grand Est, ce vendredi 25 août, "c’est essentiellement la moitié Est du pays qui est concernée par les orages. Ceux-ci s’étendent en journée vers la vallée du Rhône et l’intérieur des régions méridionales, voire la côte localement", prévient Météo France.

Un axe orageux s'est développé

Le temps devrait continuer à se dégrader samedi, avec "des orages qui concerneront encore essentiellement le quart Sud-Est en journée. La nuit suivante et dimanche, une nouvelle salve circule d’Ouest en Est sur le tiers Sud du pays".

Ce qu'il faut savoir Comme l'explique Météo France, "les conditions anticycloniques disparaissent, et des orages vont se déclencher au contact d’une masse d’air remarquablement chaude. La chaleur accumulée près du sol est en effet une source d’énergie favorisant la convection et le développement d’orages sévères. Dans ce contexte d’instabilité marquée, les orages peuvent être localement violents, accompagnés de grêle, de fortes intensités pluvieuses - parfois de l’ordre de 20 à 30 mm voire plus en quelques heures - , et de rafales de vent pouvant atteindre les 80/100 km, très localement plus".

30 départements en vigilance orange orages

Ce vendredi 25 août, 30 départements sont placés en vigilance orange orages et 20 en vigilance canicule. La vigilance rouge, qui concernait encore 17 départements, est levée depuis 6 h.

43 en orange au total si on cumule les orages et la canicule.

\ud83d\udd36 43 départements en Orange et l'Andorre pic.twitter.com/lSiGU1kDcE — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) August 25, 2023

Après la vague de chaleur durable et intense qui s'est installée sur les deux tiers Sud du pays, revêtant un caractère remarquable voire exceptionnel en vallée du Rhône et sur le Sud du Massif Central, en Occitanie et jusqu'à l'est de l'Aquitaine, "un axe orageux s'est développé en cours de nuit de l'Aquitaine au centre et au nord-est du pays" dans l'air très chaud qui a persisté.

Première salve orageuse: les orages de cette fin de nuit vont continuer de progresser vers le nord-est du pays avec une activité un peu plus marquée. de nouveaux foyers orageux devraient se mettre se mettre en place également en cette fin de nuit sur le nord du pays. ils sont accompagnés de grêle, de fortes intensités pluvieuses - 20 à 30 mm parfois plus en peu de temps. ils vont évacuer le pays en cours de matinée.

Pluies intenses, rafales de vent, grêles

Dans son dernier bulletin, le gendarme de la météo indique qu'une nouvelle vague orageuse va s'organiser dans l'après-midi de l'Auvergne à la vallée du Rhône, la région lyonnaise, la Bourgogne et le nord-est du pays.

Sous les orages les plus virulents, on attend les phénomènes suivants :

des pluies intenses (jusqu'à 50 à 60 mm en peu de temps)

des rafales de vent pouvant atteindre 90 à 100 km/h localement

des chutes de grêle, de taille parfois modérée

une activité électrique marquée

"Cette vague orageuse s'atténuera progressivement en cours de nuit de vendredi à samedi".

Des températures plus fraîches

À 5 h, ce 25 août, les températures sont en baisse sur les départements les plus à l'ouest mais restent encore élevées sur un grand quart Sud-Est. On relève : 27,5°C à Lyon-Bron, 27 °C à Clermont-Ferrand, 25,5 °C à Nice et 23,9 °C à Toulouse.