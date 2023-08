Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Un partenariat prometteur pour l’essor économique des territoires

Dans un contexte économique en perpétuelle évolution, l’importance de l’entrepreneuriat local et du développement territorial ne fait que s’accroître. C’est dans cette optique que Bruno Védrine, vice-président de l’Espace Emploi Formation des Causses à l’Aubrac, et Pierre Azemar, président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Aveyron, ont officiellement annoncé par la signature d’une convention, un partenariat stratégique visant à soutenir les entrepreneurs de l’artisanat et à stimuler le développement économique du territoire. Au cœur de ce partenariat, se trouve la volonté commune de favoriser l’émergence et le succès des entreprises locales.

L’accompagnement des créateurs d’entreprises constitue une priorité majeure, avec pour but de renforcer le tissu entrepreneurial du territoire. Le soutien apporté aux artisans déjà établis dans leur activité est également une composante essentielle de cette collaboration, car leur développement continu participe activement à la vitalité économique du territoire. Ainsi, des rendez-vous avec les conseillers de la CMA pourront être pris dans des locaux mis à disposition par le tiers-lieu Corum et un accompagnement personnalisé sera proposé aux créateurs d’entreprise.

Conscients de l’importance de la formation continue dans le monde entrepreneurial, les partenaires s’engagent à mettre en place des actions de formation en proximité. Ces formations, dispensées sur le territoire même, faciliteront l’accès à des compétences clés pour les entrepreneurs, contribuant ainsi à renforcer leur expertise et leur capacité d’adaptation dans un environnement économique en perpétuelle mutation.

Pour concrétiser rapidement cette collaboration, les deux organismes ont choisi de lancer leur première action commune : une formation délocalisée destinée aux artisans. Cette approche a permis aux artisans de bénéficier d’une formation de qualité tout en restant au cœur de leur activité. Ce premier pas est une preuve tangible de l’engagement des acteurs locaux à travailler main dans la main pour soutenir le développement des entreprises du territoire.