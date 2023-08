Thérondels. L’histoire des burons à travers les âges

Il y a peu de cela, Michel Georgin est venu à la coopérative fromagère présenter son ouvrage "Du mazuc au buron, cinq siècles d’estive".

Michel Georgin, né à Aurillac, y a exercé sa carrière professionnelle en tant que directeur d’établissement médico-social.

Retraité, avec son épouse originaire de Lacroix-Barrez, il partage son temps entre le Cantal et le Carladez. Amateur de randonnées, avec son épouse, il parcourt les montagnes cantaliennes, berceau des burons, témoins de la vie pastorale d’antan.

Dans son ouvrage illustré de dessins, il a tenu à entretenir la mémoire des burons.

"Par cet ouvrage j’ai voulu essayer d’illustrer l’évolution architecturale de ces bâtiments qui cicatrisent dans nos montagnes et rendent hommage à ces rudes gaillards qui, pendant cinq siècles, se sont accrochés sur les pentes du Cantal", explique-t-il. Initialement les flancs du Plomb du Cantal accueillaient des troupeaux de moutons qui connaissaient la transhumance. Plus tard, pour assurer la nourriture des bêtes, les propriétaires terriens font monter les troupeaux de vaches en organisant l’alternance du pastoralisme entre les prairies basses et les herbages d’altitude.

Loin des villages, le lait de vache doit être transformé en fromages difficiles à conserver. Dès le XVe siècle, des documents attestent de la fabrication des "fourmes", des fromages montés en forme de cylindre.

Grâce à ses explications et à la projection d’une vidéo, Michel Georgin a permis à son auditoire de mieux comprendre l’usage et l’évolution des burons de nos montagnes à travers le temps.