Campuac. Plein succès de la ruche de vacances

Cet été, la ruche de vacances a battu son plein avec les enfants de Campuac, des villages voisins et de la région parisienne. Merci aux responsables de Familles Rurales, à la directrice et aux animateurs qui ont mené de main de maître ces quatre semaines.

En effet, les enfants ont passé un séjour varié, agréable et plaisant allant de la déco de la salle, aux jeux musicaux, à la confection de pâtisseries, aux jeux d’eau, à Fort boyard, à la chasse aux trésors etc. etc. Mais le principal est d’avoir partagé plein de bonne humeur et d’amitié avec les copains. Les points forts de ce séjour ont sûrement été les sorties à Cap Mômes à Espalion le 21 juillet, le lac du Tolerme (Lot) avec ses accrobranches, toboggans aquatiques, châteaux de sable etc., et bien sûr le spectacle de fin de ruche.

Sketchs par les plus grands, jeux télévisés, chants et danses finaux.

Nous n’oublions pas Florence et Philippe qui, très naturellement ont prêté main-forte pour les sorties et le spectacle, mais surtout les responsables de Familles Rurales qui ont chapeauté le tout super bien.