Espalion. Le club subaquatique toujours dans le grand bain

La soirée de clôture de la saison estivale a été l’occasion d’un bon moment de convivialité.

Du nom des deux célèbres inventeurs espalionnais, le club Rouquayrol et Denayrouze s’active pour populariser les activités subaquatiques. La Fédération française d’études et de sports sous-marins propose un vaste panel d’activités toutes différentes. Pour sa part, avec ses nombreux animateurs diplômés (Nicolas Liautard, Yves Redon, Cyril Lacaze, Christine Miquel, Damien Asse, Malaurie Maurel-Auguy, etc.) sans oublier son emblématique ancien président Alain Versepuech, le club offre à ses adhérents la possibilité de pratiquer la plongée sous-marine, l’apnée, la nage avec palmes, le hockey subaquatique, mais aussi la nage en eau vive. Ceci toujours animés avec la même ferveur "la plongée passion". "Ici on forme des plongeurs dans le but de pouvoir plonger ensemble, en famille, entre copains mais toujours dans le plus, grand respect des règles et de la sécurité."

Comme dans tout club de ce genre, il convient toujours d’associer à ceux qui encadrent la pratique ceux qui entretiennent et vérifient le matériel.

Une passion partagée

En période estivale, la quarantaine d’adhérents se retrouve pour pratiquer à la piscine municipale Il y a aussi des sorties en mer, principalement au cap d’Agde. Ces sorties permettent de confirmer les niveaux et de découvrir un milieu subaquatique différent avec ses poissons colorés poulpes, mérous, éponges alors que dans le barrage de Castelnau ce sera plutôt des silures, perches, brochets, des moules d’eau douce…

Cette passion est parfois l’occasion d’échanges intéressants et amicaux au gré des rencontres comme chaque année ces adhérents du club de plongée belge Sambre et Meuse de Namur en séjour chaque été du côté de Saint-Côme-d’Olt.

La formation des jeunes

Avec le dévouement des bénévoles du club que le président Nicolas Liautard a tenu à saluer, toutes ces diverses plongées en milieu naturel (lac et/ou mer) et artificiel (piscine) ont permis de valider différents niveaux de plongée.

La soirée amicale de ce jeudi soir dernier a été l’occasion de remettre le diplôme plongeur de bronze à Adèle Maurel-Auguy, celui de plongeur d’argent à Jules Routaboul et celui de plongeur Niveau 1 PE 20 à Maëlys et Clara Vaysset. À noter que d’autres plongeurs sont en cours de formation.

Pour clôturer cette soirée, un challenge en binôme intergénérationnel a été organisé avec différentes épreuves (apnée, nage avec palme, hockey subaquatique, hydrospeed), ainsi qu’un remarquable spectacle (avec sons et lumières) de

mono palme sous l’impulsion de Stéphanie Dheilly. La soirée s’est prolongée par un moment de convivialité autour d’une table bien garnie par chacun.