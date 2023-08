Marcillac-Vallon. C’est la reprise pour les handballeurs

Les seniors du RDV handball ont repris les entraînements depuis le début du mois d’août. "Le niveau prénational auquel évoluent les deux équipes filles et garçons est très exigeant physiquement et il nous faut préparer les organismes à souffrir car le championnat est long", indique le président Alexandre Granier, satisfait de constater le retour de joueurs formés au club. "Cette saison, nous pourrons aligner en prénationale une équipe 100 % formée au club, ce qui est exceptionnel et unique en Aveyron. Quant aux féminines elles se préparent de façon très professionnelle avec l’ambition de faire mieux que la saison dernière". Deux autres équipes seniors sont engagées en championnat départemental, ce qui permet de faire jouer la totalité de l’effectif. Du côté des jeunes où la demande est toujours aussi forte, les entraînements des différentes catégories reprendront après la rentrée scolaire. Le week-end des 2 et 3 septembre les seniors féminines et masculines participeront à un tournoi de niveau national à partir de 19 heures au gymnase municipal de Rignac. Les portes ouvertes du club auront lieu samedi 9 septembre au complexe sportif de Saint-Christophe.