Aubin. La caravane du sport Ufolep a fait escale au Gua

L’Union fédération des œuvres laïques d’éducation physique, (Ufolep) créée en 1936, a installé sa caravane du sport vendredi dernier au square Ambroise-Croizat du Gua d’Aubin, pour un après-midi découverte et sensibilisation.

Quand on parle de caravane, il faut entendre présence de stand de différentes disciplines sportives, car comme le font remarquer Hubert Vincent et Jérôme Czaplicki respectivement président et technicien de l’Ufolep Aveyron " Nous sommes la branche sportive de la Ligue de l’Enseignement et une Fédération Multisports, ouverte sans différence à tout le monde".

Jérôme Czaplicki ajoute "L’Ufolep a pour mission de faciliter les échanges entre clubs, en organisant des compétitions. Notre caravane du sport, a pour motivation de faire découvrir plein de disciplines sportives à un public largement intergénérationnel comme vous pouvez le constater. Les thématiques de notre Caravane sont le Sport et la Santé. C’est pourquoi aux côtés du mur d’escalade, du tir à l’arc, du home ball, du panna foot, du whole ball, du snack line… on trouve également le stand "diagnostic point santé" qui dresse un minibilan des aptitudes physiques aux personnes qui se testent pendant et après l’effort". Il y avait du monde vendredi au Gua où l’Ufolep, en partenariat avec la ville d’Aubin et le Centre Animation Aubinois polyvalent (CAAP) , faisait étape. Des enfants, accompagnés par leurs parents et parfois grand parents, ont partagé des "moments sportifs"

Les représentants Ufolep ont remercié la ville d’Aubin et son maire Michel Baert pour avoir mis à disposition le site aménagé, et participé grandement au financement de cette opération.

Michel Baert a avoué sa satisfaction. "Il y a du monde et ce mélange de plusieurs générations nous fait extrêmement plaisir. D’ailleurs il n’y a qu’à regarder leurs visages, tous ont le sourire. Ce qui me laisse dire que si l’occasion se représente, nous sommes prêts à renouveler cette expérience".