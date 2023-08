Prades-Salars. Le Moto club du Lévézou peaufine les derniers réglages de l’enduro

Le club est dans les derniers préparatifs pour l’enduro du 3 septembre à Prades-Salars avec une nouveauté cette année, l’enduro kid le samedi des 7 ans et le dimanche enduro ligue et championnat de France de moto ancienne, avec les deux spéciales qui seront au village même.

Passerelle de Banes

Pour organiser cela, trois journées étaient programmées, où les bénévoles du club ont prêté mains forte concernant les chemins nécessitant un élagage, voir certains fermés d’où la nécessité de faire appel a une entreprise locale de broyage équipé d un robot téléguidé qui a facilité le travail. De plus une équipe s’est rendue à la passerelle de Banes, qui nécessitait aussi une rénovation.

Coté administratif, tout roule : autorisation des mairies et la validation de la préfecture. Il est encore possible de s’inscrire car il reste des places. On peut le faire directement sur le site motott.fr