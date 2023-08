Decazeville. Reprise des ateliers et des loisirs d’À ciel ouvert

L’association culturelle et de loisirs À Ciel Ouvert reprend ses activités à partir du 4 septembre pour certains ateliers.

Badminton : le mardi et jeudi, de 18 heures à 21 heures au gymnase du Baldy à Decazeville. Animateurs et responsables Bernard Cazals (05 65 43 11 52 ou au 06 77 25 72 08 ; bd.cazals@orange.fr) et Isabelle Caparros.

L’atelier fonctionne même pendant les vacances scolaires.

Sophrologie : le lundi de 17 h 30 à 20 heures, au Square Ségalat, salle au 1er étage, à Decazeville. Contact Isabelle Caparros

(06 09 61 84 86 ;

caparros.isabelle@orange.fr).

Reprise le 4 septembre.

Chorale en Sol Mineur : le mardi, de 20 h 30 à 23 heures, salle Ségalat au 1er étage.

Animateur François Mailhé et responsables Jeanne-Marie Delbos (05 65 50 10 90 ;

michel-delbos@wanadoo.fr)

et Anne-Marie N’Diaye (05 65 43 53 59

ou au 06 73 69 00 80 ;

anne-marie.ndiaye@orange.fr).

Reprise 5 septembre.

Arts plastiques : le mercredi de 18 h 30 à 21 heures, salle Ségalat. Animateur Francis Couderc ; responsables Mireille Viguié (06 74 65 13 32 ; mcd.viguie@wanadoo.fr) et Hervé Créoff (05 65 64 13 28). Reprise le 4 octobre.

Théâtre : le vendredi de 20 heures à 23 h 30, salle Ségalat. Animateur Roland Blas (07 80 38 42 18 ; theatre.bateaufeu@gmail.com) et responsable Véronique Galanti (06 80 47 04 98 ou au 05 65 64 07 27 ; veronique.galanti@orange.fr).

Reprise le 8 septembre.

Travaux d’aiguilles : le mardi et vendredi de 13 h 30 à 18 heures, salle Ségalat.

Responsable Laurence Bauduin (06 31 43 31 79 ; laurence.bauduin0445@orange.fr). Reprise le 12 septembre.

Atelier patine : animatrice Catherine (06 83 35 10 07 ; catherine.perche@gmail.com), salle Ségalat au 1er étage. Reprise le 25 septembre, de 13 h 30 à 16 h 30, puis le premier lundi du mois jour sauf férié ou vacances scolaires.

Atelier cirque : animateur Guillaume Clerc (07 89 83 01 55 ;

guillaume.clerccirc@gmail.com).

Les stages se déroulent les premiers samedis des vacances (Toussaint, Noël, février, printemps, été), de 10 heures à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 heures. Reprise le 21 octobre.

N’hésitez pas à vous informer ou à essayer. À noter que l’atelier "danses latines" est mis en sommeil pour cette saison.