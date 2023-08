Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Tito le magicien a captivé son jeune public

Dans le cadre des animations estivales, la mairie a proposé le dernier spectacle pour enfants de la saison estivale, "Tisto le magicien". C’est dans la douce quiétude du cloître, en fin d’après-midi, que les nombreux spectateurs, petits et grands, ont été captivés, même envoûtés par M. Loyal qui se rend compte que les artistes du cirque ont disparu. Le spectacle ne pourra donc pas avoir lieu. À moins que les enfants dans la salle puissent se transformer en artistes et devenir tour à tour jongleurs, acrobates, clowns et même magiciens.

Pour tous ce fut un bon moment d’évasion avant la rentrée scolaire qui arrive à grands pas. Bravo aux magiciens et aux organisateurs pour avoir offert ce beau spectacle.