Rodez. Une rentrée pleine d’ambition pour les Gazelles à vos trousses

L’association change de présidence et de bureau. Ses membres ont de beaux projets.

Le bureau change mais pas l’esprit. Karine Gaidella quitte la présidence de l’association des Gazelles à vos trousses. Elle laisse sa place à Alexiane Jourda et à Julie Besson, les deux nouvelles coprésidentes. Le bureau change également de visage pour cette rentrée. Audrey Creyssels et Marie Delon sont les nouvelles secrétaires, Léa Aquila et Aline Grégoire les trésorières.

Les nouvelles membres du bureau de l’association de course à pied pour les femmes ont de l’ambition pour cet exercice qui débute. "L’objectif reste le même, assurent les coprésidentes. On veut faire perdurer l’esprit des Gazelles dont le but premier est de permettre aux filles, de tous âges et de tous niveaux, de ne pas courir seules ainsi que de mener des actions solidaires." Dans leur fonctionnement, elles conservent donc cette séance sur piste hebdomadaire du mercredi (19 h-20 h 30), encadrée par Laurent Alric (la première aura lieu 13 septembre) et les sorties proposées par les adhérentes, que ce soit sur route, en trail, des footings… "En fonction des objectifs et des spécialités de chacune", ajoute Julie Besson.

Les nouvelles présidentes souhaiteraient également intégrer de nouveaux rendez-vous tout au long de l’année. "On aimerait être présente sur quelques courses et y aller toutes en groupes, comme sur l’Ekiden d’Albi et de prévoir un voyage en fin d’année, reprennent les coprésidentes. On souhaite consolider l’esprit et intégrer tout le monde lors des sorties du week-end." À leur programme, les nouvelles membres du bureau ont aussi la volonté de s’appuyer sur le travail du passé pour relancer des événements qui ont fonctionné, comme la Pouncho du cœur ou la Ronde de Noël. Mais également de travailler avec les associations locales pour les actions solidaires. "Nous l’avons déjà fait avec Millau’tisme ou Croq’la vie, on poursuivra dans ce sens."

Les Gazelles seront présentes au forum des associations, le 2 septembre, au parc de la Victoire, pour rencontrer d’éventuelles nouvelles adhérentes. Il est possible de rejoindre l’association sur Hello asso.