"Il ne faut pas jeter, ça peut toujours servir" : le Nord-Aveyron orphelin, "Capou", infatigable collectionneur, n'est plus

Raymond Capoulade qui avait rempli son grenier de "Capou" de milliers d’objets d’une autre époque, à Soulages-Bonneval, a disparu dimanche 27 août, à l’âge de 80 ans. Infatigable collectionneur, il s’est également attaché à promouvoir son territoire et ses traditions, jusque dans les allées du Salon de l’agriculture, à Paris.

Figure du Nord-Aveyron et du département plus généralement, défenseur infatigable des traditions et de la ruralité, Raymond Capoulade a disparu, dimanche, à l’âge de 80 ans.

Il était intimement associé à son fameux grenier de "Capou", situé à Soulages-Bonneval, où des milliers d’objets promis à l’oubli ont retrouvé une nouvelle vie dans cet endroit que des centaines de personnes visitaient chaque année et qui pouvait ressembler à un joyeux bric-à-brac.

"C’est une personnalité qui s’en va", confie Lionel Pigot, le maire de Soulages-Bonneval. Il a animé le village pendant tant d’années, et au-delà tout un territoire. Il allait même jusque dans les allées du Salon de l’agriculture à Paris pour faire la promotion du département".

Avec son habit traditionnel de bougnat (chemise blanche, gilet noir, foulard rouge, pantalon noir de toile épaisse, petites lunettes cerclées de métal et grand chapeau), il incarnait un personnage symbole d’un folklore toujours vivace, trait d’union entre un passé pas si lointain et un présent qui aurait tendance à oublier ses racines.

Et ce personnage, dont il jouait volontiers, un brin facétieux, était également devenu sa marque de fabrique. Durant plus de 60 ans, donc, Raymond Capoulade a accumulé les objets en véritable passionné de la culture et du savoir-faire d’autrefois. "Il ne faut pas jeter, ça peut toujours servir !", se plaisait-il à dire.

"Gènes de collectionneurs"

"Je suis toujours curieux de savoir à quoi servent les objets, avouait-il. Je cherche l’introuvable. Ce qui me plaît le plus, c’est de dénicher un objet dont j’ignore l’utilisation". Des objets fabriqués artisanalement, pensés par des esprits ingénieux et plein de bon sens, et surtout faits pour durer.

"Ces choses anciennes qui n’ont plus de valeurs sont en train de disparaître à une vitesse vertigineuse. Et quand on perd l’objet, on perd aussi le geste des anciens", confiait-il. "Aller de l’avant, c’est bien ! Mais en sachant d’où l’on vient !"

Pourtant, "je n’aurais jamais imaginé créer ce grenier", affirmait alors "Capou", paysan et fils de paysan, né à la ferme, même s’il pensait qu’il y avait des "gènes de collectionneurs" dans la famille. "Mon arrière-grand-père Roger récupérait déjà de vieux objets et restaurait des meubles en bois", se rappelait-il.

Depuis quelques années, il avait reçu l’aide de son fils, Xavier et de son petit-fils Paul-Émile. Comme une passation du flambeau familial, comme une volonté de transmettre son savoir, au même titre qu’il a souhaité que les objets patiemment accumulés retrouvent une seconde vie et s’animent à nouveau sous le regard des visiteurs de son grenier.