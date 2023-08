Luc-la-Primaube. Une journée Sport santé et bien-être le 9 septembre

La première journée Sport santé bien-être aura lieu samedi 9 septembre de 10 heures à 22 heures à l’espace animation de Luc. Cette journée organisée par la municipalité sera dédiée aux activités physiques, sportives et de bien-être en impliquant l’ensemble des associations de la commune.

Entrée gratuite et ouverte à tous avec au programme des stands d’initiation et de démonstration, quad et karting électrique, château gonflable, conférence, concours de pétanque parents-enfants… Possibilité de se restaurer sur place : buvette avec "Les Croulants", repas de midi avec "l’Atelier du Miam" et repas du soir avec "le Camion de Madame".

Les objectifs de cette journée "Faites du sport" qui pourrait se pérenniser en alternance avec le traditionnel forum des associations, sont multiples : participer à la dynamique du territoire en proposant un évènement de rentrée, fédérer les acteurs communaux œuvrant dans le domaine du sport et du bien-être, encourager les habitants à la pratique sportive et à une bonne hygiène de vie, un projet terre de jeux 2024.

Au programme de la matinée, ouverture de la journée, des stands, des démonstrations et des animations à 10 heures. Courses loisirs organisées par le LPA et balades organisées par les clubs de randonnée de 10 heures à 11 h 30, discours du maire à 11 h 30 sur le parvis de la mairie en présence des associations sportives en tenue de leur club, suivi d’un défilé type cérémonie d’ouverture JO avec défilé des drapeaux Terre de jeux 2024 avec le CME pour rejoindre l’espace animation de Luc.

Vin d’honneur offert par la municipalité à 12 h 15 et repas proposé par l’Atelier du Miam.

L’après-midi, conférence Brain Up à 14 h 30, concours de pétanque parents-enfants à 16 heures, remise des trophées de l’engagement associatif à 18 heures et repas Croulants et soirée dansante avec Rock et Danse à 19 heures.