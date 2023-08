Espalion. Une première rencontre de préparation encourageante

Pour leur premier match amical les Espalionnais recevaient les Tarnais de Saint-Juéry.

En faisant le choix d’accueillir une formation évoluant en Régionale 1, cette rencontre était pour les "Sang et or" et leur encadrement l’occasion de vérifier si cette équipe avait le niveau de ses ambitions de montée. Ceci même s’il ne convient pas de tirer trop de conclusions hâtives avec deux effectifs pas encore au complet à un mois de la reprise du championnat.

Le match s’est joué en 3 mi-temps de 30 minutes, histoire de donner du temps de jeu aux trente joueurs des deux camps.

La première période disputée sur un bon rythme a vu les Espalionnais respectant bien les consignes et bien en place, faire face à des Tarnais très bien organisés et envoyant beaucoup de jeu. Les locaux ne manquant pas de répliquer et de montrer leurs atouts en particulier en attaque. À la première pause, deux beaux essais de Vassal et Pipier leur permettaient de mener 12 à 7. Le deuxième tiers-temps, avec beaucoup de joueurs de la future réserve et des juniors qui montent, a vu l’équipe mettre un bon quart d’heure avant de trouver ses marques, en particulier en défense et dans le placement. Après avoir encaissé coup sur coup deux essais, ils se remettaient bien dans le match et revenaient à égalité au score avec un bel essai d’Ivorra. Avec le retour sur la pelouse de nombreux "cadres" pour la troisième période, les Espalionnais, physiquement plus affûtés, allaient rapidement prendre le match à leur main et enchaîner cinq essais (Pipier, Miquel (2), Zahnd, Blanc-Cormouls).

Après le match, l’entraîneur Sébastien Pipier affichait sa satisfaction de voir une bonne partie de son effectif déjà bien en jambes et des plans de jeu bien respectés. "Il reste encore pas mal de travail pour être prêt pour la venue de Briatexte à Perse le 24 septembre mais, après cette rencontre, nous avons un peu plus de certitudes sur notre capacité à bien figurer cette saison. Cela reste un bon match de début de saison encourageant pour la suite".