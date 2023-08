VIDEO. Rodez : découvrez le nouveau maillot du club de rugby, présenté par l'ex-international Emile Ntamack

L'ancien international français, Emile Ntamack, est à Rodez ce mardi pour présenter le nouveau maillot du club !

À partir de 19 heures, les supporters du club de rugby de Rodez ont commencé à se retrouver dans le stade Paul-Lignon, ce mardi 29 août 2023, pour rencontrer l'ancien international français, Emile Ntamack, et pour découvrir le nouveau maillot des joueurs ruthénois.

Une tenue sang et or qui incarne plus que jamais sa ville, notamment en arborant la silhouette de la cathédrale de Rodez. "Ce sera un beau message, quand les Ruthénois vont se déplacer", se réjouit Emile Ntamack. Le maillot a été réalisé par la marque NTK, cette dernière va habiller tous les licenciés du club, des babies jusqu'aux seniors.