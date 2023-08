CARTE. De la chaleur, des orages et un risque d'épisode méditerranéen, à quoi s'attendre cette fin de semaine et ce week-end ?

Après presque une semaine de températures en baisse, ces dernières vont repartir à la hausse dès ce jeudi 31 août dans l'après-midi. Mais la pluie et les orages feront leur retour ce week-end.

La météo joue au yo-yo et au passage avec nos nerfs. Après d'intenses chaleurs et un épisode caniculaire rarissime pour un après 15 août, on assiste à une chute en flèche des températures.

Le 29 août, journée la plus froide de l'été 2023

Météo France a d'ailleurs annoncé que la journée du mardi 29 août 2023 était la journée la plus froide de l'été 2023 avec un indicateur thermique n'excédant pas 17,4 °C.

\u26c8\ufe0f #Météo : un épisode méditerranéen de très faible intensité ce week-end en #Occitanie. Les dernières prévisions \u2935\ufe0f https://t.co/7auu1bj8Qe — InfOccitanie (@infoccitanie) August 30, 2023

Si l'été ne tirera sa révérence officiellement que le 21 septembre prochain, n'empêche que les vacances, elles, touchent à leur fin. Avec, en ligne de mire, la rentrée des classes.

Ce jeudi, le soleil devrait se montrer généreux au Sud

Ce jeudi, la fraîcheur se fera encore sentir au petit matin, avec souvent 10 à 14 °C en plaine, même un peu moins le long des frontières du Nord-Est. Les minimales resteront plus douces sur le littoral méditerranéen avec 16 à 19 °C.

Dans ses projections, Météo France, indique que globalement, ce jeudi 31 août, si de faibles pluies vont impacter la moitié Nord de la France, en revanche, au Sud, le temps retrouvera des couleurs estivales.

Avec des températures qui devraient à nouveau se rapprocher des moyennes de saison. Le thermomètre devrait osciller de 27 °C à 30 °C sur la région méditerranéennes.

Les prévisions pour ce jeudi 31 août 2023 après-midi. Document - Météo France

Vendredi, un front de froid et de possibles orages

Un front froid, de retour, devrait onduler sur les régions de la Vendée aux Ardennes, en passant par l’Île-de-France au cours de la journée.

Toujours selon Météo France, "la remontée des températures amorcée sur le Sud jeudi, va se poursuivre sur toute la France vendredi, où on devrait retrouver des maximales supérieures aux moyennes de saison".

Les prévisions de ce vendredi 1er septembre soir. Document - Météo France

Côté températures, "la barre des 30 °C devrait être à nouveau atteinte dans le Sud-Ouest, et dans la vallée du Rhône.

Dans la soirée, l’air froid d’altitude devrait venir déstabiliser l’air chaud remonté d’Espagne. Des orages pourront ainsi remonter sur la Nouvelle-Aquitaine et l’Occitanie, au cours de la soirée et de la nuit, associés à de fortes rafales de vent, ou des chutes de grêle localement.

Ce week-end, vers un possible épisode méditerranéen

Comme le rapporte InfOccitanie, "les dernières projections numériques font état d’un risque d'épisode méditerranéen de très faible intensité pour ce week-end en Occitanie".

Les prévisions pour la nuit du 1er au 2 septembre 2023. Document - Météo France

Et d'analyser la prévision : "Le système dépressionnaire à l’origine de cette dégradation du temps circulera plutôt entre l’Espagne et le Portugal, assez loin donc de nos départements, ce qui limitera le risque de phénomènes intenses dans notre région", prévient Loïc Spadafora, prévisionniste.