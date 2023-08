CARTES. Sécheresse : quels sont les cours d'eau maintenus en crise, alerte renforcée, alerte et vigilance en Aveyron

L’épisode caniculaire qui a touché l'Aveyron durant quatre jours la semaine dernière a favorisé la baisse de l’indice d’humidité des sols et a impacté fortement les débits des cours d’eau, l’équilibre des milieux naturels ainsi que les prélèvements pour l’eau potable.

Les précipitations observées entre le 25 et 27 août couplées à la chute des températures ont contribué à infléchir la tendance sur la globalité du territoire, la partie nord restant toutefois très peu arrosée avec moins de 10 mm sur l’Aubrac.

Malgré cet épisode pluvieux et ce changement de temps, la situation sur le mois d’août reste critique en Aveyron, tant pour la pluviométrie déficitaire de 64 %, que pour la température

moyenne, supérieure de 2,1 °C par rapport à la normale.

Au regard de ces constats et en l’absence de pluie significative prévue jusqu’en fin de semaine, les mesures de restrictions en vigueur, depuis le samedi 26 août 2023, sont maintenues.

Pour rappel, les niveaux de restriction sur les prélèvements d’eau et usages à partir du milieu naturel sont les suivants :

Maintien en niveau de crise

La chute des températures n'a pas suffi à compenser le niveau des cours d'eau. Document - Préfecture de l'Aveyron

des affluents du Lot amont

de la Truyère

de l’Aveyron source et son bassin

du Dourdou de Camarès amont et Len

du Dourdou de Camarès aval et Sorgues

du Rance

des affluents du Lot domanial amont

de la Diège

de l’Alzou et ses affluents

de l’Orb

de l'Hérault

Maintien au niveau d’alerte renforcée

de l’Aveyron médian et son bassin

de la basse vallée de l’Aveyron

du Viaur non réalimenté et les affluents du Viaur

du Dourdou de Conques

de la Serène

de la Bonnette et ses affluents

de la Baye et ses affluents

de la Seye et ses affluents

des affluents rive droite du Tarn médian

maintien au niveau d’alerte

du Viaur amont (de Thuries) réalimenté

du Viaur aval (de Thuries) réalimenté

du Cérou non réalimenté et ses affluents

du Tarn médian

Maintien au niveau d’alerte

des affluents rive gauche du Tarn médian

du Tarn amont

Maintien en vigilance

du Célé

Ces restrictions de prélèvements à partir du milieu naturel portent aussi bien sur les eaux superficielles que sur les eaux souterraines, notamment les forages qu’ils soient publics ou

privés.

Eau potable : le niveau d'alerte maintenu

En ce qui concerne l’usage de l’eau potable, le niveau de restriction est également maintenu au niveau alerte sur l’ensemble du département.

Quelle est la situation concernant l'eau potable ? Document - Préfecture de l'Aveyron

Les difficultés et tensions dans les capacités de production et

de distribution de l’eau potable perdurent appelant de plus en plus de communes à prendre des arrêtés communaux afin d’en restreindre les usages.

Les habitants sont invités à se rapprocher de leur mairie pour connaître les mesures de restriction les concernant.