Saint-Amans-des-Cots. Cousinade de la famille Calvet

Réunis cette année sur la commune de Saint-Amans-des-Côts, la cousinade Calvet a rassemblé plus de quatre-vingts personnes issues de la branche Calvet de Lestaco (Saint-Gervais). Les deux plus jeunes générations, sur les quatre présentes, découvraient leur famille. Matiss, né en 2001, et Florent, né en 2004, sont les deux cousins qui ont souhaité cette rencontre en découvrant que leur génération comptait 78 descendants et qu’à la dernière cousinade de 2003, il y a 20 ans, Matiss avait 2 ans et Florent n’était pas né.

Après un apéritif festif dans le champ de Martine, vivant définitivement à Saint-Amans depuis l’an 2000, tous se sont retrouvés à la salle des fêtes pour un déjeuner partagé avec de nombreuses spécialités très appréciées. L’ambiance était chaleureuse entre conversations et récits des uns et des autres avec des photos anciennes qui circulaient.

Au moment du départ, tous ont souhaité une prochaine cousinade sans attendre encore 20 ans… Les premiers récits de la famille remontent en 1673 où Antoine Calvet, paysan à Lestaco, faisait déjà parler de lui. Puis certains restèrent au pays, d’autres montèrent à Paris, se dispersèrent à travers la France et jusqu’en Suisse.

L’arbre généalogique s’étale sur treize générations et chacun s’est longuement penché dessus pour se retrouver.