Les recettes des constructeurs pour des smartphones toujours plus durables

(ETX Daily Up) - La durabilité d'un smartphone est un enjeu tant économique qu'écologique. Plus les consommateurs conserveront longtemps leurs terminaux et plus les émissions de CO2 relatives à ce marché baisseront. Outre Fairphone, le fabricant éthique, qui continue à sortir ses modèles modulaires faciles à réparer, la majorité des constructeurs proposent aujourd'hui des solutions pour changer soi-même un ou plusieurs composants défectueux plutôt que d'avoir à racheter un modèle neuf.

La mode est aux smartphones durables, que ce soit directement dans leur conception, ou bien alors dans leur facilité de réparation. En la matière, la référence demeure le néerlandais Fairphone. Lancé il y a maintenant 10 ans, son téléphone a été conçu pour être le plus équitable possible, mais aussi le plus durable. Son principe modulaire fait qu'il est possible de facilement changer plusieurs composants plutôt que de racheter un nouveau modèle, neuf.

Sur le tout nouveau Fairphone 5, une dizaine de pièces peuvent ainsi être facilement remplacées, le cas échéant, de l'écran à la batterie, en passant par la coque arrière, les différentes caméras, les haut-parleurs et le port USB-C. Autant de pièces détachées à commander sur le site du fabricant. L'appareil est proposé à 699 euros. A ce prix-là, selon le constructeur, vous pouvez espérer le garder quasiment 10 ans.

Fairphone est encore un acteur mineur, et ce type de smartphones une niche. Toutefois, l'entreprise vise les 200.000 ventes dans le monde cette année, soit le double d'il y a un an. Mais, en termes de durabilité, ce qui touche davantage le grand public, c'est de pouvoir réparer son smartphone, quelle que soit sa marque, et ainsi allonger sa durée de vie. Plutôt que d'en changer tous les deux ou trois ans, pourquoi en effet ne pas conserver son smartphone cinq ou six ans ?

C'est pourquoi les plus grands constructeurs de smartphones proposent désormais des kits de réparation, en association avec le site iFixit. Même Apple a franchi le pas, en lançant son programme Self Service Repair, qui permet d'obtenir des outils et des pièces détachées d'origine afin de réparer soi-même son iPhone. A noter que la firme à la pomme a également récemment soutenu la nouvelle loi visant à faciliter la réparation des appareils électroniques des particuliers en Californie.