Rodez : l'été presque record du CGR avec 46 000 entrées enregistrées

Avec plus de 46 000 entrées sur la saison estivale 2023, le CGR de Rodez frôle son record. Indiana Jones, Mission impossible, Barbie, Oppenheimer… Des films porteurs qui annonçaient bien les choses.

Après une année record en 2019 avec plus de 50 000 entrées comptabilisées sur la saison estivale et une reprise en beauté après la période covid avec 33 000 entrées sur l’été 2022, le cinéma de Rodez fait un carton plein cette année.

"De belles têtes d'affiche, des films porteurs"

Avec plus de 46 000 entrées en 2023, la fréquentation du CGR ruthénois de juillet et août frôle son record. "On est super content. On a eu de belles têtes d’affiche, des films porteurs qui annonçaient de belles choses", confie Yann Marie, directeur du CGR de Rodez.

Un été presque record

"Indiana Jones" et "Mission impossible", qui ont fait respectivement 4 300 et 3 500 entrées, annonçaient une belle entrée en matière. "Élémentaire" a, quant à lui, eu du mal a démarré. "Le film a commencé à prendre au bout de 2-3 semaines mais on a bien fait de le laisser à la programmation", révèle Yann Marie.

"Barbie" et "Oppenheimer" ont scoré

La continuité de l’été n’a été que meilleure avec "Barbie" et "Oppenheimer" qui ont "scoré" et conquis le public. "Oppenheimer, un film historique avec de l’intrigue et un rapport au temps particulier, a eu que des bons retours et a généré 6 100 entrées.

"Barbie", on ne savait pas trop ce que ça allait donner. Le message féministe plongé dans l’univers de Barbie a piqué la curiosité de tout le monde. Familles, personnes âgées, jeunes… Ce n’était pourtant pas un film destiné au jeune public mais il y en avait pour tous les goûts. Le public est venu voir le film habillé en rose pour marquer le coup. Il y a eu un phénomène. Concernant les retours, il y a une petite partie qui a adoré, une petite partie qui a détesté et une grande majorité qui a trouvé le film sympa."

Une programmation qui n'a pas à rougir

Une sortie qui a engendré 7 400 entrées et qui restera encore un petit moment à l’affiche. Tout comme "L’anatomie d’une chute", palme d’or du Festival de Cannes 2023, sorti au CGR de Rodez le 23 août. Avec des films art et essai et la présentation d’un film Warner tous les jeudis et dimanches matin, la programmation estivale éclectique du cinéma de Rodez n’a pas à rougir.

"C’est une période compliquée pour le cinéma"

Le cinéma est souvent davantage apprécié en temps de pluie. Pourtant, juillet et août sont des mois importants pour le CGR. "L’été est synonyme de vacances et d’envie de se faire plaisir. Ce ne sont pas les mois les plus faibles en termes de fréquentation, en comparaison à septembre et à janvier. Quand il a plu, notamment en juillet, on a généré plus d’entrées. On est une valeur refuge. Nous n’avons pas constaté la même chose avec la canicule, qui n’a pas eu beaucoup d’impact sur le nombre d’entrées."

Pour la suite de l’année, la crise des scénaristes et des acteurs qui se sont mis en grève quelques mois auparavant a des conséquences. "Le calendrier des sorties est décalé. Ajouté à la crise sanitaire et énergétique, c’est une période compliquée pour le cinéma." Septembre promet pourtant de belles choses. "The Creator" sera à l’affiche le 27 septembre. "Un film qui mérite de se pencher dessus" selon Yann Marie.