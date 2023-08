"Vivre en harmonie avec nos convictions" : ce hameau de l'Aveyron où Sarah et Ben mettent la main à la pâte pour redonner vie à un fournil paysan

Sarah et Ben se sont reconvertis pour se consacrer à leur passion.

Sarah était chercheuse, Ben ingénieur… Tous deux avaient une passion pour l’agriculture biologique, alors ils n’ont pas hésité à tourner la page.

Paysans, meuniers et boulangers

"On voulait donner du sens à notre activité, vivre en harmonie avec nos convictions et notre environnement", expliquent-ils, ravis de raconter l’histoire de leur reconversion professionnelle qui s’est faite en douceur, portée par un militantisme chevillé à leur cœur depuis de nombreuses années. Leur nouveau métier ? Paysans, meuniers et boulangers !

Ils sèment, moissonnent, trient, font la farine et la transforment en authentiques miches au levain naturel, cuites dans un four à bois traditionnel. Hébergée sur la ferme biologique du Gaec Causselot au hameau de Serres près de Nuces, leur activité s’inscrit "dans la droite ligne des pratiques vertueuses déjà implantées de longue date sur la ferme".

Reprise du service à la ferme Moulini

Choix de variétés de céréales paysannes, culture en bio, association avec des légumineuses, utilisation d’un moulin Astrié pour la farine, sont autant de choix militants pour la qualité environnementale et nutritionnelle de leurs produits. Depuis quelques semaines, le fournil paysan a ainsi repris du service à la ferme Moulini (un nom qui fait écho aux patronymes de Ben et de Sarah).

Deux fournées par semaine

Pains de campagne, baguettes aux graines de lin, pains de petit épeautre, pains de seigle, briochettes "étoiles de Nuces", biscuits salés au romarin, fougasses à l’ail ou encore pizzas fermières y sont confectionnées avec passion par le jeune couple. Fabriqués en local, tous ces produits sont aussi vendus au plus près, lors des deux fournées hebdomadaires le mercredi et le vendredi en direct au fournil de 17 h 30 à 19 heures, ou en livraisons à domicile sur les communes alentour.

Curieux de goûter, de voir, de les rencontrer ? Alors rendez-vous samedi 9 septembre de 11 heures à 14 heures pour l’inauguration festive du fournil !

En attendant il est possible de passer commande ou de prendre contact par téléphone au 06 49 61 86 73, par mail : contact@moulini.fr ou directement au fournil les mercredis et vendredis (ferme Moulini chez Gaec Causselot, hameau de Serres).