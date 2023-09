Villefranche-de-Rouergue. Comment améliorer la vie dans la bastide ?

La municipalité a lancé en août un questionnaire sur son site internet, pour améliorer la vie en Bastide dans le cadre de l’élaboration du nouveau Contrat de Ville (2024-2030). Nous sommes allés interroger plusieurs habitants de la bastide sur ces questions.

Jacques

"J’ai vécu 73 ans dans la bastide et j’ai déménagé, en partie, à cause des incivilités. Il faudrait être plus ferme sur ce dossier pour rendre le centre plus agréable, surtout la nuit. Que les gendarmes et la police municipale n’hésitent pas à les contraventionner. Par exemple, il y a souvent des crottes de chiens sur la place Saint-Jean et ailleurs, alors que c’est tout le temps nettoyé. Il ne faut pas hésiter à mettre un PV aux propriétaires de l’animal, et ce, peu importe leurs moyens."

Laure

"Il faudrait plus d’étudiants. Il manque un peu d’activités pour les jeunes. Les associations de ville sont très impliquées et heureusement qu’elles sont là. Mais, je pense qu’avec des étudiants, cela ajouterait un vent de fraîcheur. Cela pourrait même amener l’ouverture de nouveaux bars et autres. C’est un peu dommage d’être obligé d’aller hors bastide, notamment sur la route de Montauban pour prendre un verre."

Yasmine

"L’un des problèmes est l’entretien des bâtiments. Nous, on vit dans un vieil immeuble avec beaucoup de poussière et quelques infiltrations. Ça fait vraiment sale et ce n’est pas toujours agréable."

Audrey

"Il fait bon vivre dans la bastide quand même. On a la chasse de jouir d’un magnifique patrimoine. Mais il faudrait mettre fin à certaines incivilités, les tapages la nuit par exemple. Après, c’est compliqué parce que ça dépend également de la responsabilité de chacun. C’est du vivre ensemble."

Roger

"On a passé un bon été avec de belles animations, notamment les marchés gourmands le dimanche soir, mais également le festival en bastides. Il y avait une superbe ambiance. Ça serait bien que ce genre de rassemblement entre Villefranchois se passe aussi régulièrement. C’est sûr, ça s’y prête plus en période estivale. Je suis persuadé qu’il y aurait du monde tout au long de l’année."

Francine

"Il manque un peu d’espaces de convivialité et de partage. Il faudrait des points avec des bancs, un peu plus d’arbres et de verdure."

Robert

"Depuis 4-5 ans, vivre en bastide est devenu plus agréable. On peut toujours changer des choses mais à mon âge (88 ans), la situation me va très bien."

Pour répondre au questionnaire et faire remonter directement vos témoignages, rendez-vous sur le site de la mairie, rubrique actualités (page 2) : la parole est aux habitants de la bastide.

