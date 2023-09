Thérondels. Le Tour du Cantal pédestre de passage

Le Tour du Cantal pédestre s’est terminé. L’objectif de cette manifestation au-delà de l’intérêt touristique est aussi une façon de faire découvrir en marchant, les paysages dans leur beauté et leur diversité, mais c’est aussi une façon de conserver la mémoire du patrimoine en traversant des lieux emblématiques.

Au cours de l’étape de Thérondels, deux itinéraires étaient proposés aux marcheurs.

Une promenade à travers le paysage bocager au Nord du village avec de beaux points de vue sur les Monts du Cantal. Au menu de cet itinéraire qui fait route entre Siniq à l’Ouest et l’Hirondelle à l’Est, des pâtures, des cultures et des hameaux à vocation agricole. Le second circuit conduisait les marcheurs vers les gorges de la Truyère et la presqu’île de Laussac sur le lac de Sarrans avec des points de vue exceptionnels sur le plateau de l’Aubrac.

En soirée, un film de la journée qui présente le patrimoine et l’histoire des habitants était projeté. Ensuite, les promeneurs en compagnie des gens du pays pouvaient profiter du marché de terroir et conclure autour d’une table cette journée exceptionnelle.