Espalion. Un succès à nouveau confirmé pour les 3 boucles

Au fil des années, ce rendez-vous vététiste est devenu une épreuve très prisée des adeptes.

Récemment avait lieu la neuvième édition de la traditionnelle rando VTT "Les 3 boucles" organisée par le vélo club d’Espalion. Malgré les craintes liées à une météo capricieuse (canicule du début de semaine menaçant l’annulation par la préfecture des animations en extérieur, puis annonce d’orages violents prévus le jour J), l’événement a quand même pu avoir lieu et s’est finalement déroulé sans encombre.

Au total, ce sont 107 vététistes venus de dix départements différents qui ont pris le départ. Parmi ces pelotons de cyclistes, les organisateurs se félicitaient de la présence de neuf féminines mais aussi de seize sportifs motivés, venant d’un peu plus loin comme de l’Ariège, de l’Indre ou des Alpes-Maritimes…

Trois beaux circuits

Par petits groupes selon leurs affinités, les vététistes ont pu découvrir trois beaux circuits de 25, 33, ou 49 km, tous débroussaillés et balisés de frais.

Un superbe travail réalisé par les bénévoles du club qui ont su s’adapter aux aléas météorologiques. L’orage de la veille avait effacé les marquages au sol, obligeant cette vaillante main-d’œuvre à les remplacer en urgence par des rubalises et des nouveaux fléchages. Un travail de fourmis qui a garanti aux participants de circuler en toute sécurité et d’apprécier la belle nature et le patrimoine local que les organisateurs souhaitaient mettre en avant. Cette année, le cap était mis au nord de la ville pour découvrir les hameaux de la commune du Cayrol, de Coubisou, sans oublier bien entendu le cœur d’Espalion. Les trois copieux ravitaillements répartis sur les circuits ont permis aux courageux vététistes de reprendre des forces et d’échanger leurs impressions sur les parcours empruntés.

À l’arrivée au plateau de la gare, le traditionnel et apprécié stand "saucisse-bière" attendait les sportifs qui n’ont pas tari d’éloges, rassurant ainsi les bénévoles sur la qualité de l’organisation de cette épreuve.

Le Vélo club d’Espalion présidé par Bernard Michel et Jean-Claude Solier pouvait être fier de cette journée et se féliciter de son bon déroulé. Les présidents ont tenu à remercier tous les bénévoles pour leur implication, les nombreux participants, ainsi que les organismes et partenaires de cet évènement convivial. Rendez-vous est donc donné pour l’année prochaine.