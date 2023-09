Commerce : les maraîchers de la ferme d'Agen-d'Aveyron sur le marché de Rodez depuis les années 80

Les maraîchers agentols sont présents les mercredis et samedis au marché de Rodez depuis les années 80.

Le mercredi, c’est Valérie ou Véronique qui est présente sur la place du Bourg. Question de fidélité. "On voit bien que les clients apprécient cette fidélité", sourit Valérie. Et le samedi, sur le boulevard d’Estourmel, c’est souvent son mari Alain, ou Bastien. Tous sont associés sur le Gaec de la Ferme d’Agen, à Agen-d’Aveyron, aux portes de Rodez.

Le couple Lelong

Depuis la fin des années 80, les produits de cette ferme maraîchère lancée par le couple Lelong, issus de cette terre qui borde le ruisseau de Laval, qui va se jeter dans l’Aveyron quelques mètres plus loin, sont vendus sur le marché de Rodez.

"Notre seul marché", glisse Valérie, pour qui le rendez-vous du mercredi est une valeur sûre quand celui du samedi a "quand même un peu changé" depuis son déménagement de la place de la Cité. "On a certes un étal plus grand, mais, ne pas aller sur cette place nous reste encore en travers."

Il faut dire que depuis plusieurs années, Valérie est aussi engagée au sein de l’association de promotion et d’animation des marchés de l’Aveyron, l’Apama. Dont elle fut présidente. "À Rodez, les clients commencent à nous parler du marché couvert, certains pensent que l’on sera à l’intérieur, mais on leur explique que ce ne sera pas le cas."

On peut aller ramasser ses légumes à la ferme

En revanche, l’étal pourrait se retrouver sur la place de la mairie, dans le cadre du réaménagement lié à l’ouverture du marché couvert. Mais ce n’est pas le sujet du moment. Le sujet du moment est plus "terre à terre", c’est celui de la cueillette ! Car à la ferme d’Agen, une des particularités est de permettre à ceux qui le souhaitent d’aller ramasser eux-mêmes leurs légumes.

"Et l’on constate que cela marche bien. On se rend compte qu’après les grosses chaleurs de l’an passé, beaucoup n’ont pas refait de potager. Ou en ont fait un moins important. Et comme ils ont gardé l’habitude de faire des conserves, ils viennent cueillir chez nous…" Ces temps-ci, le ramassage de haricots verts ou de tomates va d’ailleurs bon train !

Portes ouvertes le 9 septembre

Et vous pourrez vous en rendre compte par vous-même samedi prochain si vous le souhaitez. Le 9 septembre en effet, et comme l’an passé, la ferme d’Agen organise une journée portes ouvertes avec cueillette au champ et visite de la ferme, de 10 heures à 18 heures, marché de producteurs locaux à partir de 15 heures et, à 19 heures, apéritif et marché gourmand.

Libre-service

L’occasion aussi de découvrir une autre spécificité de cette ferme d’Agen : le distributeur de légumes en libre-service ouvert sept jours sur sept et 24 h sur 24. Un service qui bat son plein depuis son ouverture en novembre 2020.

Marché, cueillette, boutique à la ferme et distributeur en libre-service : on peut dire que la ferme d’Agen cultive aussi la fidélité avec sa clientèle !