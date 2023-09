Exposition des sculptures de jeunes villefranchois

Voici une exposition entièrement imaginée et construite par les jeunes des Ateliers de la Fontaine et les enfants du centre social sur le thème de l’ambivalence des sentiments humains à l’égard des animaux, tantôt admiratifs de leurs beautés et leurs qualités, tantôt dominants envers ces mêmes animaux pour leurs divers besoins. Les sculptures sont faites dans des matériaux simples, de récupération et/ou naturels (carton, terre cuite, papier crépon…). Deux artistes ont accompagné les groupes sur ce projet : l’illustrateur villefranchois, Shibanni et, la potière de Balaguier-d’Olt, Amélie Bonnet.

L’Atelier Blanc en Bastide accueille l’exposition de 10 h à 12 h ou de 14 h à 17 h jusqu’au 7 septembre 2023 (visible depuis la vitrine) au 10 rue Prestat- 12200 Villefranche-de-Rouergue

L’Atelier Blanc, espaces d’art contemporain en Aveyron

06 23 77 72 atelier-blanc.org/facebook atelier.blanc

Reprise des entraînements lundi prochain

La Gymnastique Volontaire- villefranchoise reprend ses cours le lundi 4 septembre au gymnase. Les cours sont proposés au gymnase ou à la salle de Nevers comme l’an dernier, avec de nouveaux créneaux horaires et des nouveaux contenus. Les cours enfants sont donnés le mercredi. Les cours seniors (vitafédé silver) et équilibre (vitafédé équilibre) reprennent le 18 septembre.

Pour tout renseignement, téléphoner au 06 72 76 58 43 ou consulter le site internet :

epgv-villefranchederouergue.assoconnect.com