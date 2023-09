Sébrazac. La rando d’août au club des caminaïres

Quarante personnes se sont retrouvées au château de Verrières, au matin, pour la randonnée mensuelle du club des caminaïres. Des Aveyronnais, mais aussi des habitants de Montpellier, de Narbonne… participaient à cette rando-découverte.

Le groupe était accueilli par Bernard, propriétaire du château, qui a proposé une visite commentée de la chapelle. Ensuite, les participants ont quitté Verrières en montant par Les Costes pour rejoindre le GR65 et atteindre Estaing. Sur le parcours, petite pause pour admirer le village et reprendre son souffle avant d’attaquer la montée vers Liauzy et profiter du panorama sur la vallée du Lot. En suivant, le parcours du trail d’aqui, les marcheurs traversent des vignes où Alain, un des vignerons d’Olt, raconte l’histoire du vignoble d’Estaing. Ensuite, le groupe quitte les vignes par un petit chemin, récemment ouvert, pour rejoindre le village de Verrières et se rassembler sur la terrasse du château pour partager le verre de l’amitié. Dans ce lieu ombragé, les marcheurs ont apprécié la dégustation du vin d’Estaing.

L’accueil de Bernard et de sa maman, la rencontre avec le vigneron et le circuit de la randonnée ont permis à tous de passer une agréable matinée.

La prochaine randonnée des caminaïres aura lieu samedi 16 septembre dans le cadre des Journées du patrimoine au départ de l’église de Cohulet, sur la commune de Bessuéjouls.