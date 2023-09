Decazeville. Les Retraités sportifs et actifs sont prêts

Tout au long de la saison, les Retraités sportifs et actifs proposent diverses animations sur le territoire. En septembre, beaucoup d’activités reprendront.

Les ateliers des Retraités sportifs et actifs de Decazeville et sa région reprennent de façon échelonnée. Ils fonctionneront une semaine sur deux durant les petites vacances scolaires. À l’ancienne école de Combettes, gymnastique, le mardi de 10 h 45 à 12 heures ; reprise le 12 septembre ; contact au 06 71 34 97 60 ou à reymond.evelyne@orange.fr. Qi gong, le mercredi de 11 heures à 12 heures ; reprise le mercredi 13 septembre ; contact au 06 71 34 97 60 ou à reymond.evelyne@orange.fr. Stretching et Pilâtes, plusieurs cours du mardi au jeudi ; reprise le 12 septembre ; contact au 06 99 79 54 24 ou à lineline@orange.fr. Yoga Iyengar, le mardi de 16 h 30 à 17 h 45 et de 18 heures à 19 h 15 ; reprise le mardi 12 septembre ; contact au 06 48 57 00 22 ou à fontanie.th@orange.fr. Lecture, le jeudi de 14 heures à 16 h 30, salle n° 7 de l’immeuble des sociétés Decazeville ; reprise le jeudi 7 septembre ; contact Poppy Estève au 05 65 43 31 59 ou Monette Dumas au 06 26 25 27 68. Marche, tous les lundis et jeudis, départ du laminoir ; reprise échelonnée en septembre pour les 4 groupes ; si covoiturage participation aux frais (1 € suivant la distance) ; contact au 06 03 35 44 62 ou à robert.montoya@free.fr. Scrabble, jeux de société (nouvelle activité), immeuble des sociétés, salle n° 7, tous les mercredis, de 14 heures à 17 heures ; contact Marie-Thérèse Montoya et Josiane Laurens au 06 77 36 40 56. Aqua gym, le mardi de 16 heures à 16 h 45 ; transport en covoiturage vers la piscine de Capdenac ; départ du Laminoir à 15 h 15, Viviez caserne des pompiers à 15 h 20 ; reprise le mardi 19 septembre ; contact au 06 07 02 74 63 ou à suzette.retraitesportif@orange.fr. Prochainement seront présentées les activités proposées sur les autres localités, Aubin, Firmi et Montbazens. Retenez d’ores et déjà que l’assemblée générale se tiendra le jeudi 19 octobre, à Aubin, salle Pierre-Beffre.