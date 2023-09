Sébrazac. Au rendez-vous des beloteurs

C’est devenu le rendez-vous du mois avec l’association Sébrazac Initiative : les amateurs de cartes se retrouvent un samedi soir à la salle des fêtes de Sébrazac pour taper le carton. Un concours qui rassemble de nombreux joueurs ravis de partager une belle soirée, de rencontrer du monde et, pourquoi pas, emporter un lot.

Le dernier concours aura connu un très joli succès et les nombreux joueurs ont disputé les parties dans une ambiance des plus familiales. Au terme du concours, les organisateurs ont distribué les lots aux vainqueurs avec en première position l’équipe Marie et Karine pour les jambons, les seconds Maurice et Thierry pour les corbeilles rouergates et les troisièmes Fleuret et Annie emportent les Roquefort.

Après avoir complimenté l’ensemble des joueurs, l’association annonçait son prochain concours prévu le 16 septembre.