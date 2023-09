Espalion : les marchés de pays ont fait le plein tout l’été

Ces rendez-vous "gastro-festifs" hebdomadaires ont connu un succès jamais démenti.

Depuis fin juin et jusqu’à cette dernière semaine, Espalionnais, vacanciers avaient rendez-vous chaque mercredi soir au marché de producteurs de pays installé sur la contre-allée du boulevard Joseph-Poulenc.

Ces marchés nocturnes en circuit court par excellence offrent un moment d’échange avec des producteurs locaux fiers de faire découvrir leurs spécialités mais ils sont surtout l’occasion de passer une soirée conviviale autour des tables installées par les services municipaux pour déguster sur place.

Hors ceux du début de saison plus ou moins impactés par une météo incertaine, ces moments d’échanges et de partage rythmés par des groupes musicaux ont fait le plein. À tel point qu’il fallait souvent faire preuve de beaucoup de patience pour se faire servir et que trouver une place assise devenait parfois mission impossible.

La gastronomie de terroir à l’honneur

Avec une bonne quinzaine d’étals, il était facile de constituer un menu à son goût. Pour l’entrée, les farçous et les beignets à la truite avaient de nombreux adeptes mais certains optaient pour la douzaine d’escargots, la salade au chèvre chaud ou la pascade salée. Pour le plat de résistance, Nord-Aveyron oblige, l’aligot ou la truffade s’imposent pour accompagner les grillades de porc, à moins de se tourner vers le chou farci ou un simple cornet de frites "maison".

Après le cabécou de chèvre en dessert, quoi de mieux qu’une glace fermière, une crêpe au miel de pays ou une gaufre au lait de chèvre ? Et pour arroser le tout, vin des vignerons d’Estaing, de Marcillac ou bière artisanale du coin sont à disposition. Des spécialités qui permettent de découvrir ou redécouvrir l’authenticité de la gastronomie locale et de promouvoir encore un peu plus le territoire.