Ces deux Aveyronnais passionnés de sport ont relevé le défi du Raid Occitania

Des épreuves sur 268 km et 7 000 de dénivelé, ces deux coureurs l'ont fait !

Deux coureurs, Alex Moulin Pradel et Nicolas Cantagrel, du Sport Causse Aventure et de raid multisport implanté à Bozouls, sont partis se frotter à l’une des plus longues épreuves de ce genre : le Raid Occitania, qui propose 268 km avec 7 000 m de dénivelé cet été. "Le but est d’enchaîner plusieurs activités (VTT, trail, course d’orientation, kayak), en équipe de 2 à 4 coureurs, et de trouver toutes les balises disséminées sur le tracé le plus rapidement possible" indique Nicolas.

D’abord une mini-épreuve de biathlon laser (pré-classement) leur a permis de se classer 9e. Ensuite, ce fut une course d’orientation de nuit du Lioran pour atteindre le plomb du Cantal à 1 855 m d’altitude et redescendre vers Prat de Bouc au lever du soleil. Il s’ensuivra une épreuve de VTT de Prat de Bouc au château d’Alleuze (43 km) vers la Truyère. L’assistance avait tout préparé pour le trek pour 1 h 25 de navigation 7,5 km à contre-courant sur la Truyère.

"Il est toujours agréable de changer d'activité"

Ce fut ensuite une alternance de courses de VTT et d’orientation au château à Morsanges, aux gorges du Bès sur le sentier des Espagnols, puis à Brameloup, La Canourgue, les Rouges Parets, Roqueprins, les Vignes, avant un trek dans la vallée du Tarn jusqu’à Caubel de 13 km pour finir en VTT au Massegros, à 9,5 km. La fin de l’aventure affichait un temps cumulé de 29 h 37 sur ces 268 km avec une belle victoire en catégorie "Expédition".

Pour les sportifs du jour, "il est toujours agréable de changer d’activité, avec cette impression de repartir tout neuf avec de nouveaux groupes musculaires sollicités et la chance de pouvoir combiner sportif, humain et découverte du territoire" a conclu Nicolas Cantagrel.